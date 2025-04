Mia Julia im Megapark: Opening-Hammer perfekt! Jetzt ist es offiziell

Bereits 2024 brodelte die Gerüchteküche auf Mallorca mächtig. Wechsel-Gerüchte von Ballermann-Stars gingen um und Mia Julia legte zum Closing einen tränenreichen Auftritt im Bierkönig hin. Schon da befürchteten Fans das Ende (hier mehr dazu). Und kurz vor der Saison 2025 wurde es dann offiziell: Mia Julia wechselt vom Bierkönig in den Megapark.

In dieser Ballermann-Saison ist nun alles anders, ein hinter verschlossenen Türen lang gehütetes Gesetz gehört der Vergangenheit an. Auf einmal treten Bierkönig-Stars im Megapark auf und verbannte Künstler wie Ikke Hüftgold dürfen im Bierkönig wieder auf die Bühne. Ob Mia Julia auch das Megapark-Publikum von sich überzeugen kann, wird sich beim Opening zeigen. Nun steht auch fest, welche Termine sich ihre Fans rot markieren müssen.

Mia Julia gibt Megapark-Termine bekannt

Das große Opening an der Playa de Palma findet vom 24. bis 27. April 2025 statt. Erstmals ist die Eröffnungsparty beim Megapark und Bierkönig auf dem selben Zeitraum gelegt. Nachdem Mia Julia nun ihren Arbeitsplatz gewechselt hat, stehen auch die Termine für ihre Auftritte fest. Und zwar wird die 38-Jährige am Donnerstag (24. April) und am Sonntag (27. April) auftreten, wie sie nun selbst in ihrer Instagram-Story verkündete.

Isi Glück, die im Vorjahr zusammen mit Marc Eggers den wohl erfolgreichsten Ballermann-Hit „Oberteil“ ablieferte und der absolute Publikumsmagnet im Megapark ist, tritt bereits am 23. April auf. Am offiziellen Starttag ist sie zwar nicht auf der Bühne eingeplant, dafür aber am Freitag (25. April) und Sonntag (27. April) wieder. Somit könnten Mallorca-Fans in den Genuss kommen, die beiden „Königinnen von Mallorca“ zeitnah hintereinander zu erleben. Oder vielleicht sogar zeitgleich auf einer Bühne? Die genauen Zeiten sind noch unbekannt.

Möglich scheint in diesem Jahr an der Playa de Palma alles zu sein. Auf die Partyurlauber wird wohl noch die ein oder andere Überraschung zukommen, immerhin feiert der Megapark in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.