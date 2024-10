Mia Julia: Fans besorgt – „Klang leider sehr nach Abschied“

Es war DER emotionale Höhepunkt des Wochenendes. Mit einem Taschentuch in der Hand steht Mallorca-Partykönigin Mia Julia auf der Bühne des „Bierkönig“. Tränen laufen ihr die Wange herunter, im Hintergrund schallt minutenlang „Mia Julia Ole“ durch die Kultdisco am Ballermann.

„Immer wenn ich sage, ich liebe jede Sekunde mit euch, dann meine ich das wirklich aus tiefstem Herzen. Viele von euch kennen meine Geschichte, viele von euch wissen, was bei mir so abgeht in meinem Leben. Und ich bin ehrlich, ich hätte in den letzten 13 Jahren oft hingeschmissen, wenn es euch nicht gegeben hätte“, ruft Mia Julia ihren „Füchsen“, wie sie ihre Fans nennt, entgegen.

Mia Julias Tränen-Auftritt im „Bierkönig“

Manchmal, so Mia Julia, komme es dann aber doch anders als man denke. Was sie damit meinte? Das verriet sie nicht. Die Tränen im Gesicht der Sängerin, und auch in denen von etlichen „Bierkönig“-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch, versprachen nichts Gutes.

Kamen doch in den vergangenen Wochen Gerüchte auf, Mia Julia könnte dem „Bierkönig“ den Rücken kehren. Genaues weiß man nicht. Die Fans jedoch sind besorgt. „Ich war sehr emotional, weil ich Angst habe, dass sie aufhört und in den Megapark wechselt“, berichtet uns beispielsweise Svea, die sich ganz nah an die „Bierkönig“-Bühne gekämpft hatte, um Mia Julia ganz nah zu sein.

Bei Mia Julia flossen die Tränen. Foto: Laura Merz

Fans in Sorge

Und Mallorca-Urlauber Robert ergänzt: „Es klang leider sehr nach Abschied. Also irgendwas ist da im Busch.“ Und auch bei Instagram wird fleißig diskutiert. „Ist es auch das letzte Mal im Bierkönig?“, fragt beispielsweise ein Fan.

Und ein anderer schreibt bezüglich eines Abschiedes: „Hoffentlich nicht, Bierkönig ist so, so, so viel mehr familiärer als der Megapark.“

Was nun wirklich hinter dem Tränen-Auftritt des Mallorca-Superstars steckt? Unklar. Vielleicht wird sich Mia Julia ja in den kommenden Tagen äußern.