Mia Julia weint im Bierkönig: „Manchmal kommt das Leben anders als man denkt“

Es war der wohl emotionalste Auftritt ihrer Karriere. Am Sonntagabend (28. Oktober 2024) stand Mallorcas Partykönigin Mia Julia noch einmal im Jahr 2024 auf der legendären Bühne des „Bierkönig“. Der Laden – bis auf den letzten Quadratmeter gefüllt. Die Menge kochte. Einige Songs hatte die 37-Jährige schon gesungen, als nicht nur bei ihr alle Dämme brachen.

Unter minutenlangen „Mia Julia Ole“-Rufen flossen plötzlich die Tränen. Warum genau? Das verriet Mia Julia nicht. „Immer wenn ich sage, ich liebe jede Sekunde mit euch, dann meine ich das wirklich aus tiefstem Herzen. Viele von euch kennen meine Geschichte, viele von euch wissen, was bei mir so abgeht in meinem Leben. Und ich bin ehrlich, ich hätte in den letzten 13 Jahren oft hingeschmissen, wenn es euch nicht gegeben hätte“, so die Königin des Ballermanns mit feuchten Augen.

Mia Julia weint im Bierkönig auf Mallorca

Mia Julia weiter: „Ihr wart immer der Grund, wieder aufzustehen. Wieder auf die Bühne zu gehen, immer weiterzumachen. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar.“ Doch, so die Sängerin, „manchmal kommt das Leben anders als man denkt. Und darum möchte ich heute einfach danke sagen.“

Bei Mia Julia flossen die Tränen. Foto: Dominik Göttker

Der Moment, in dem nicht nur bei Mia Julia alle Dämme brachen. Langjährige „Bierkönig“-Mitarbeiter umarmten die 37-Jährige, auch bei ihnen flossen die Tränen. Und so bedankte sich Mia Julia auch noch bei ihnen, dankte für die letzten 13 Jahre, für eine tolle Zeit. „Ich werde für immer hier zu Hause sein“, so die gebürtige Münchnerin.

Warum die Tränen?

Was genau nun ihre Tränen ausgelöst hatte? Unklar. Das wird sich vielleicht in naher Zukunft zeigen. Sicher ist jedoch: Mit ihren ehrlichen Worten und den ehrlichen Tränen sorgte Mia Julia für DEN emotionalen Höhepunkt der Mallorca-Saison. Und das pünktlich zum Closing!

Und vielleicht verrät Mia Julia ja bei einem ihrer nächsten Konzerte, was hinter den Tränen steckte. Geht sie doch im November und Dezember auf Arena-Tour, spielt unter anderem in Oberhausen und Hannover.