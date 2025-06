Heino zum zweiten Mal im Bierkönig: Vor dem Auftritt passiert es – „Gänsehaut pur“

Der Bierkönig in El Arenal ist nicht nur eine der bekanntesten Party-Locations auf Mallorca, sondern längst auch eine Bühne für ganz besondere Momente. Denn es treten dort nicht nur aktuelle Ballermann-Stars auf, sondern immer wieder auch echte Legenden. So auch Heino, der mit 86 Jahren zu den ältesten Künstlern zählt, die je auf der Bühne des Bierkönigs standen.

Und als Heino am Samstagabend (7. Juni) die Bühne betrat, war die Stimmung bereits am Kochen. Doch auch schon vor dem Auftritt kommt es zu einem ganz besonderen Moment, den viele Fans wohl in Erinnerung behalten werden.

Heino tritt zum zweiten Mal im Bierkönig auf

Denn auch Schlagerlegende Jürgen Milski, der seit über zwei Jahrzehnten Stammgast auf Mallorca ist, war am Pfingstsamstag im Bierkönig zu sehen. Dass die beiden Kultstars hinter den Kulissen aufeinandertrafen, sorgte für besondere Emotionen – ein echtes Highlight für Fans und Kollegen. Zwei Legenden, die gemeinsam auf über 70 Jahre Bühnen-Erfahrung blicken, vereint an einem Abend – das hat Seltenheitswert am Ballermann.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Direkt nach dem Auftritt von Heino, bei dem Klassiker wie „Blau blüht der Enzian“ oder „Caramba, Caracho, ein Whisky“ lautstark mitgesungen wurden, übernahm Jürgen Milski die Bühne. Mit seiner neuen Single „Hosenpause“ brachte er die Stimmung endgültig zum Überkochen.

+++ Mehr lesen: Heino feiert Premiere im Bierkönig – kurz vor dem Ende passiert es +++

Auf Instagram zeigte sich Milski begeistert: „Heino gerade live im Bierkönig – 86 Jahre jung und fitter als manch 30-Jähriger nach zwei Sangria“, schrieb er und würdigte seinen Kollegen mit einem Augenzwinkern. Auch die Reaktionen der Fans sprechen eine klare Sprache. Unter einem Video des Auftritts heißt es: „Gänsehaut pur! Ich hoffe, wir sehen dich bald noch mal am Ballermann.“ Ein anderer kommentiert: „Endlich hat er sein Lebensziel erreicht.“

Ob es Heino in naher Zukunft zurück an den Ballermann in den Bierkönig verschlägt, bleibt abzuwarten. Doch eins steht fest: Die Fans würden sich freuen.