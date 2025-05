Heino feiert Premiere im Bierkönig – kurz vor dem Ende passiert es

Er ist zurück! Nach fast 40 Jahren Abstinenz feiert Schlagerstar Heino seine Premiere im Bierkönig auf Mallorca. Mit stolzen 86 Jahren ist er am Samstag (31. Mai) das Hauptevent in der berühmt-berüchtigten Großkneipe gewesen. Die ist völlig überfüllt, ein Durchkommen in der Menge nur schwer möglich. Dabei hat es vor Heinos Auftritt nicht mal lange Warteschlangen gegeben.

Mit 13 Minuten Verspätung ist der Altmeister dann um 19.13 Uhr auf die Bühne getreten. Zuletzt hat er 1988 im Oberbayern auf Mallorca gesungen – der bis dato einzige Auftritt des Schlagerstars. Die Atmosphäre: gelassen. Die Stimmung: gut. Die Fans singen Stimmung mit – und halten kurz vor dem Ende doch nochmal den Atem an, als plötzlich Unruhe auf der Bühne rund um Heino herrscht…

Heino feiert Premiere im Bierkönig

Es war klar, dass das Partyvolk Heino sehen wollte. Schon nach den ersten Songs hallen „Heino, Heino“-Sprechchöre durch die Menge. Viele Hits werden lautstark mitgesungen, einige Fans haben sich als Heino-Doubles verkleidet, tragen schwarze Sonnenbrillen und blonde Perücken.

Mit dabei war auch Moderatorin und Erotikmodel Micaela Schäfer (41), die beim Heino-Hit „Ein Gläschen am Morgen“ auf die Bühne tritt und mittanzt. Frech: Einige Zuschauer rufen in Richtung Micaela lautstark „Ausziehen“.

Diese Chaoten wurden dann aber auch kräftig ausgebuht. Heino selbst gibt sich souverän, genießt seinen Auftritt. Der ist für die Ewigkeit, denn mit seinen 86 Jahren ist er der älteste Künstler, der bislang am Ballermann aufgetreten ist!

Kurz vor dem Ende passiert es

Kurz vor dem Ende des Auftritts passiert es aber: Einem Fan gelingt es, auf die Bühne zu stürmen! Augenscheinlich will er seinem Idol nahe sein. Doch das kommt nicht gut an – die Security ist sofort zur Stelle, überwältigt den Chaoten und bringt ihn von der Bühne runter.

Und auch diese Aktion lässt Heino unbeeindruckt, er singt zum Abschluss seines Ballermann-Auftritts nochmal seinen Klassiker „Blau blüht der Enzian“ – ehe er unter viel Beifall und „Heino“-Sprechchören die Bühne verlässt. Fans und Ballermann-Freunde können sich freuen, denn der Sänger plant am 7. Juni sowie am 15. August, 13. September, 20. September und am 4. Oktober weitere Auftritte. Für Malle ist man eben nie zu alt…