„Mein Lokal, dein Lokal“ in Berlin: Gastronomen nur am Meckern – „Du musst es ja nicht essen!“

Von Harmonie fehlt bei „Mein Lokal, dein Lokal“ in der Hauptstadt gegen Ende der Woche jede Spur – stattdessen geraten zwei der Berliner Gastronomen immer wieder aneinander: Holger und Konstantin.

Nachdem die Stimmung zum Auftakt bei Elena noch vollkommen friedlich zu sein schien, dürfte inzwischen klar sein: Aus den beiden Mitstreitern Holger und Konstantin werden garantiert keine Freunde mehr. Die Gastronomen teilten erneut gegeneinander aus!

Konkurrenzkampf spitzt sich weiter zu

Während sich Gastgeberin Melanie das Ziel setzte, in ihrem Restaurant „MontRaw“ ihren Gästen nicht nur die israelische Küche näherzubringen, sondern sie auch auf eine kulinarische Reise nach Tel Aviv zu entführen, hatte Holger anderes im Kopf. Nach dem Hauptgang kritisierte der Gastronom die Gerichte auf der Speisekarte: „Das hat mit der ganzen Nahost-Küche nichts zu tun!“

Dass er mit dieser Aussage bezogen auf sein Surf’n’Turf Filet laut Starkoch Mike Süsser zwar Recht habe, mag sein – doch auch der Profikoch war allmählich von den schnippischen Aussagen des Kandidaten genervt: „Holger macht die Stimmung kaputt.“

Sticheleien zwischen Holger und Konstantin

Und auch Holgers Rivale Konstantin – der übrigens selbst ein Restaurant mit israelischer Küche betreibt – hatte die Schnauze voll. Er konfrontierte Holger mit der Frage, ob dieser denn schon mal in Israel gewesen sei, um überhaupt zu wissen, was dort auf den Tellern lande – und als Holger verneinte, teilte Konstantin weiter aus: „Wenn du mal in Israel gewesen wärst, wüsstest du das.“

Auch zu Besuch bei Konkurrent Marius in dessen Lokal „Jasper’s“ nahmen die Sticheleien noch lange kein Ende. „Preiselbeeren – passt das zum Trüffel? Zusammen kann das nicht harmonieren“, urteilte Holger über das gewählte Trüffelschnitzel von Konstantin, ohne auch nur einen Bissen davon probiert zu haben. Das ließ sich auch dieser nicht gefallen und nahm Mitstreiter Marius und sein Küchenteam gegenüber Holger in Schutz: „Mir schmeckt das sehr gut da drin. Du musst es ja nicht essen – zwingt dich ja niemand!“

Holger überrascht mit seiner Bewertung

Doch Holger kann offenbar auch anders: Für seinen gewählten Hauptgang mit einem Steinbutt-Filet samt Beluga-Linsen und Auberginen-Schaum wollte er Marius‘ Küchenchef am liebsten direkt glatte zehn Punkte geben. Ob er die auch bei der finalen Bewertung abgibt?

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt montags bis freitags ab 17.55 Uhr bei Kabel Eins.