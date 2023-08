Bochum: Neues Lokal am Hauptbahnhof – doch nur SIE kommen auf ihre Kosten

Für Pendler am Hauptbahnhof Bochum muss es in der Regel schnell gehen – und das nicht nur bezogen auf Busse und Bahnen. Auch kulinarisch hat man auf der Durchreise von A nach B in der Regel nicht viel Zeit und setzt hier auf Fast Food.

Wer sich in Bochum aber künftig gastronomisch etwas mehr Zeit lassen will, der dürfte sich jetzt über ein neues Lokal am Bahnhof freuen. Das „Dobbys“ ist in der Universitätsstraße neu eingezogen, wie die „WAZ“ jetzt berichtet. Aber es lockt nur eine bestimmte Klientel an.

Hauptbahnhof Bochum bekommt Zuwachs

Mit Blick auf’s Ibis-Hotel kannst du dir in diesem neuen Imbiss etwas gönnen. Doch der Haken am neuen Restaurant: Es bietet ausschließlich vegane Gerichte an. So etwa Couscous-Salat mit Grillgemüse und Kichererbsen. Oder einen veganen Burger. „Es ist unsere Mission, gutes veganes Essen nach Bochum zu bringen“, sagt Nils Achterfeld, einer der Besitzer des „Dobbys“.

Schon früher war unter der Hausnummer 26 in der Universitätsstraße ein Restaurant zu finden. Im „Onkel Buddy“ haben die beiden Restaurant-Chefs einst als Studenten gelernt. Zwar sei das nicht vegan gewesen. Aber die beiden Bochumer hätten hier ihre ersten Schritte im Gastronomie-Bereich gemacht.

Bochum: Besitzer leben selbst vegan

Und als sich die Chance ergab, schnappten sich die beiden das kleine Laden-Lokal. Doch warum entschieden sich Yannik Ristau und Nils Achterfeld für eine vegane Küche? „Ich lebe schon länger vegetarisch. Vegan, wann immer es möglich ist. Doch an vielen Imbissen und Restaurants geht das gar nicht. Wir wollen das ändern“, so Achterfeld.

Statt Rindfleisch-Patty haben Kunden hier die Wahl zwischen Seitan- oder Soja-Bulette. Dabei wollen die Restaurantchefs auch mit außergewöhnlichen Gericht-Namen punkten. Welche kreativen Speisen-Namen du hier auf der Karte vorfindest und was das Besondere an den Restaurantbetreibern ist, das erfährst du bei der „WAZ“.