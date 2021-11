Meghan Markle zeigt neues Foto von Sohn Archie – dieses Detail springt den Fans sofort ins Auge

Aufnahmen der Kinder von Meghan Markle und Prinz Harry sind zu einer wahren Rarität geworden. Bewusst zeigen die Royals ihren Nachwuchs im Netz nur von hinten. Das Gesicht der Kleinen soll keine Magazincover schmücken.

Meghan Markle veröffentlicht ein neues Foto von ihrem Sohn Archie. Die Fans inspizieren es ganz genau. Foto: IMAGO / Starface

Bei ihrem TV-Auftritt in der Talkshow von Ellen DeGeneres präsentiert Meghan Markle dann aber doch einen neuen Schnappschuss aus dem Familienalbum. Natürlich nehmen die Fans das Foto ganz genau unter die Lupe.

Meghan Markle: Noch nie gesehenes Bild von Archie aufgetaucht – es ist im März entstanden

Die Kinder sind ihr ganzer Stolz, das macht Meghan Markle im TV-Interview deutlich. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht berichtet sie davon, dass Baby Lilibet gerade ihre ersten Zähne bekommt und wie groß ihr zweijähriger Sohn Archie schon geworden ist.

Zur Überraschung der Zuschauer legt Meghan dabei sogar noch ein bisher unveröffentlichtes Foto ihres Sohnemannes nach. Es soll schon im März 2021 entstanden sein, als Talkshow-Legende Oprah Winfrey sie und Prinz Harry zu Hause besucht hat.

Das Bild zeigt Archie in einem Gehege mit fünf Hühnern. Im Gespräch mit Winfrey verriet Meghan Markle damals, dass sie einige Hühner gerettet haben und diese nun ein neues Zuhause im royalen Garten gefunden haben.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Meghan Markle: Sohn Archie wird im Fernsehen als „Peppa Wutz“-Fan geoutet

In seiner rechten Hand hält Archie ein kleines Körbchen, in dem vermutlich die aufgesammelten Hühnereier landen sollen. Obwohl der Zweijährige mit dem Rücken zur Kamera steht, scheinen die Fans einige Details am Mini-Royal festmachen zu können.

Seine Haare trägt der Kleine inzwischen länger. In seiner Schuhwahl wollen sie erkennen, was der Sohn von Prinz Harry und Meghan Markle derzeit wohl am liebsten in seiner Freizeit schaut.

Zu einem blauen Pullover und einer Jeans trägt Archie nämlich quietschgelbe Gummistiefel, auf denen das Gesicht der beliebten Zeichentrickfigur „Peppa Wutz“ abgebildet ist.

Es dauert nicht lange, bis die Fans das genaue Modell der Stiefel herausgefunden haben. Wie „Gala“ berichtet, handelt es sich dabei um Gummistiefel der britischen Marke „Hunter“. Der Preis für die „Peppa Wutz“-Schuhe liegt bei umgerechnet etwa 62 Euro.

