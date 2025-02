Meghan Markle: „Bin geschockt, dass wir es so lange geheim halten konnten“

Seit Januar ist Meghan Markle (43) wieder verstärkt auf Instagram aktiv und gewährt ihren Fans intime Einblicke in ihr Familienleben. Zuletzt richtete sie dabei in einer Videobotschaft rührende und wärmende Worte an ihren Ehemann Prinz Harry am Rande der „Invictus Games“.

Doch mit ihrer neuesten Videonachricht hätten wohl nicht einmal eingefleischte Royal-Fans gerechnet! Dabei sorgt sie mit einer bestimmten Aussage für Aufsehen, die sich auf ihre vergangene Zeit im royalen Königshaus bezieht.

Meghan Markle verkündet Fans verheißungsvolle Überraschungen

Ganz authentisch und nah zeigt sich die Herzogin von Sussex in einem Casual-Outfit. An ihrer Seite ist natürlich auch Prinz Harry (40), dessen Stimme in den Videoaufnahmen im Hintergrund zu hören ist.

Freudesstrahlend verkündet Meghan eine spezielle Überraschung für ihre treuen Anhänger. „Die Katze ist aus dem Sack und ich bin geschockt, dass wir es so lange geheim halten konnten“, lässt sie verlauten. Dann bringt sie schnell Licht ins Dunkel: In nächster Zeit können sich ihre Fans auf die Veröffentlichung ihrer neue Netflix-Serie „With Love, Meghan“ freuen.

Darüber hinaus konnte sich Meghan auf eine Zusammenarbeit mit Netflix für ihr zukünftiges Business, der Arbeit an der Marke „As ever“, verständigen. Es handele sich hierbei um einen Lifestyle-Blog, auf dem sich die Herzogin von Sussex ihren geliebten Leidenschaften, dem Basteln, Kochen und Gärtnern, widme. Dieser Blog erfreute sich in der Vergangenheit größter Beliebtheit, musste dann aber dennoch eingestellt werden.

Meghan Markle lässt tief blicken

Plötzlich geschieht es! Als Meghan auf die Gründe für den Abbruch ihres Blogs eingeht, findet sie sehr deutliche Worte. Überraschend dabei: Niemand Geringeres als die Familie von Prinz Harry trage an der Beendigung ihres Blogs maßgeblichen Anteil. So sagt Meghan: „Ich konnte es in den letzten Jahren nicht auf die Art und Weise mit euch teilen, wie ich es wollte.“ Und fügt hinzu, dass sie es jetzt endlich könne. Alles in allem setzt sie einen klaren Seitenhieb, der auf die strengen Regeln des royalen Königshauses abzielt.

Es bleibt abzuwarten, ob das royale Königshaus auf dieses Statement reagieren wird. Doch eins ist klar: Meghan Markle zeigt einmal mehr, dass die Spannungen zwischen ihrer Familie und dem britischen Königshaus nach wie vor bestehen. Mit ihrer offenen und mutigen Haltung stellt sie klar, dass die Fronten weiterhin verhärtet sind.