Meghan Markle plötzlich ohne Verlobungsring: DAS könnte der wahre Grund sein

Die Schlagzeilen um Meghan Markle und Prinz Harry reißen nicht ab. Alle Augen sind gebannt auf das Paar gerichtet, das sich im Jahr 2020 offiziell dazu entschieden hat, sich vom Königshaus abzuwenden und in die USA zu ziehen. Dort leben Meghan und ihr Mann aktuell noch. Und bislang sah es eigentlich auch so aus, als seien sie immer noch glücklich miteinander.

Umso überraschender ist es nun, dass Meghan Markle laut dem britischen „Express“ kürzlich ohne ihren Verlobungsring am Finger gesehen wurde. Prompt gibt es erste Spekulationen, was der Grund sein könnte.

Meghan Markle ohne Verlobungsring – ist DAS der Grund?

Fünf Jahre sind die einstige „Suits“-Darstellerin und der jüngste Sohn des Königs schon verheiratet. Eine Zeit, die für sie nicht nur gut, sondern auch teilweise schwierig war. Öffentliche Diffamierungen gegenüber Meghan, Skandale wie TV-Interviews, in denen das Paar Details über die Royals auspackte, oder die Veröffentlichung von Harrys Buch, in dem er intime Dinge über sein Leben als Prinz verrät. An Kritik mangelte es ihnen gegenüber nicht. Eine Zerreißprobe für ein junges Ehepaar.

„Telegraph“-Kommentatorin Judith Woods gab laut „Express“ ihre ganz eigene Meinung zu Meghans fehlendem Ring preis. Sie glaubt: „Hier ist das Ding: Vielleicht, aber nur vielleicht ist Meghan einfach nur sauer auf Harry. Keine große Sache.“ Allerdings könnte sie sich auch einen anderen Grund vorstellen, der Woods eigene Erfahrung widerspiegelt.

„Warum habe ich ihn entfernt? Und warum habe ich ihn weggeschleudert? Weil mein Mann nicht nur ein bisschen nervig war, sondern sehr sehr sehr. Dann habe ich ihn nicht wiederfinden können. Aus Neugier wartete ich darauf, dass er bestürzt reagierte.“

3 Fakten über Meghan Markle:

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie Prinz Harry

Meghan und Harry haben zwei Kinder

In Bezug auf Meghan Markle könnte sie sich Ähnliches vorstellen. „Ich verurteile nicht Ihre Beweggründe. Einen Ring abzunehmen, ist so etwas wie eine Aussage – eine Aussage, die in meinem Fall niemandem aufgefallen ist. Vor allem nicht meinem Mann. Seit dreieinhalb Jahren.“

Die wahren Beweggründe für den fehlenden Verlobungsring weiß aber nur Meghan Markle selbst – und vielleicht sogar ihr Mann Prinz Harry.

Das könnte dich auch interessieren:

Bald schon reist das Paar nach Deutschland. Was genau die beiden da vorhaben, kannst du hier lesen.