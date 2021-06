Meghan Markle: Nach Geburt von Baby Lilibet – jetzt kommt DAS ans Licht

Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor. So heißt der jüngste Spross der englischen Royals. So heißt das kleine Mädchen, das Meghan Markle auf die Welt brachte. Die erste Tochter von Prinz Harry.

Doch schon kurz nach der Bekanntgabe der Geburt der kleinen Lilibet auf der Archewell-Website von Meghan Markle und Prinz Harry kam es zu Kontroversen.

Meghan Markle: Diskussionen um den Namen von Baby Lilibet

Schließlich ist Lilibet der Spitzname von Queen Elizabeth II. Was also wollten Prinz Harry und Meghan Markle mit der Wahl des Namens bezwecken?

Meghan Markle. Foto: IMAGO / i Images

Reichen sie der Familie, der sie freiwillig den Rücken kehrten, die Hand? Ist es eine erneute Provokation? Oder bezieht sich das Paar nicht nur auf den Spitznamen der Königin?

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

------------------

Letzteres zumindest behauptet nun das 'People-Magazine'. Demnach sei Lilibet auch eine Referenz an Doria Ragland. Also Meghan Markles Mutter. Diese habe ihrer Tochter den Kosenamen 'Blume' gegeben. Und 'Lili' also Lilie auf Deutsch, ist schließlich eine Blume, so das Magazin.

Meghan Markle: Was hat ihre Mutter mit dem Namen ihrer Tochter zu tun?

Demnach hätten sich Meghan und ihre Mutter in den vergangenen Monaten immer weiter angenähert. „Sie bekommt definitiv viel Unterstützung von ihrer Mutter“, so ein Freund von Meghan gegenüber dem 'People-Magazine'. Doch ob das wirklich den Namen erklärt...

Das dürfte wohl so lange ein Geheimnis bleiben, bis Meghan und Harry sich konkret dazu äußern.

--------------------

--------------------

Alle Infos zu Baby Lilibet findest du hier.