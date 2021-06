Royals: Ist DAS Prinz Harrys Plan? „Wir sich in den nächsten Wochen zeigen“

Prinz Harry lebt mit seiner Frau Meghan Markle in den USA. Den Royals in London, seiner Familie, hat er den Rücken zugekehrt.

Lediglich zu Terminen, die für ihn persönlich von enormer Bedeutung sind, kommt Prinz Harry nach Großbritannien. Jetzt droht er aber einen wichtigen Moment zu verpassen!

Royals: Prinz Harry könnte DAS verpassen

Zur Beerdigung von Prinz Philip war Prinz Harry in seine Heimat gereist, suchte nach wenigen Tagen aber wieder das Weite und kehrte zurück zu seiner schwangeren Ehefrau Meghan.

Prinz Harry könnte einen wichtigen Moment verpassen. Foto: imago images/i Images

Zum 1. Juli hatte man Prinz Harry eigentlich in England zurückerwartet. Dann soll im Kensington Palace eine Statue zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana enthüllt werden. Anlässlich ihres 20. Todestages 2017 hatten Prinz Harry und sein Bruder Prinz William die Statue in Auftrag gegeben. Doch jetzt droht er diesen emotionalen Moment zu verpassen.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Der Grund dafür ist aber nicht das schlechte Verhältnis zu seiner Familie, sondern vielmehr die anstehende Geburt seines zweiten Kindes. Die Geburt wird für August erwartet.

Royals-Experte: „Mir wurde erzählt, dass sie beide nicht da sein wollen“

In England wird nun darüber spekuliert, ob Prinz Harry deshalb nicht zur Enthüllung der Statue kommt. Der Royals-Experte Russell Myers von „The Mirror“ erklärt: „Mir wurde erzählt, dass sie beide nicht da sein wollen.“

Waren mal unzertrennlich: Prinz William und Bruder Harry. Foto: imago images/Starface

„William und Kate werden da sein, aber ob Harry dahin fliegen kann, weil das Baby in diesem Sommer kommt… das wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, so Myers weiter. Es wäre ein nächster Rückschlag im Verhältnis zwischen Prinz Harry, seinem Bruder William und der Familie.

