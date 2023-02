Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt werden sie zum öffentlichen Gespött im TV

Meghan Markle und Prinz Harry sorgen in der jüngsten Vergangenheit für ordentlich Ärger und eine Menge Schlagzeilen. Nach ihrem Enthüllungs-Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey, folgten eine Netflix-Serie und nicht zu vergessen: Die Memorien vom Prinzen höchstpersönlich.

Royal-Fans auf der ganzen Welt sind schockiert von den unzähligen Anschuldigungen, die Prinz Harry und Meghan Markle gegen das britische Königshaus abfeuern. Doch auch diejenigen, die nicht unbedingt viel mit den Adeligen am Hut haben, kennen das Drama. Doch jetzt wird das Ehepaar öffentlich von einer Kult-Serie verspottet.

Meghan Markle und Prinz Harry bei South Park

Seit 1997 wird die amerikanische Animationsserie produziert. Dabei zeigt die Show immer wieder mal gesellschaftskritische und humoristische Szenen. In all den Jahren wurden schon einige Prominente Teil von South Park. Von Paris Hilton, über Britney Spears, bis hin zu Leonardo DiCaprio: Regelmäßig lassen die Macher Stars und Sternchen als Rolle in der Sendung mitwirken.

Doch jetzt knöpfen sich die Macher ausgerechnet Meghan Markle und Prinz Harry vor. Schon die Folgenbeschreibung lässt erahnen, dass die Royals dabei nicht gut wegekommen: „Der Prinz von Kanada und seine Frau versuchen, in einer kleinen Bergstadt Privatsphäre und Abgeschiedenheit zu finden.“

Meghan Markle und Prinz Harry werden verhöhnt

Zwar macht die Serie zu Beginn klar, dass alle Charaktere fiktiv sind, doch die Ähnlichkeit der Figuren zu dem Herzog von Sussex und seiner Frau ist unbestreitbar. In der Folge betonen die beiden Charaktere ständig, dass sie ihre Privatsphäre haben wollen. Dabei bewerben sie allerdings in einem Interview ihr Buch, gehen auf weltweite Tour und schmeißen Partys bei sich zu Hause. Ziemlich widersprüchlich also.

Die Zuschauer sind jedenfalls schockiert über den Affront der Macher Trey Parker und Matt Stone gegen das royale Paar. Ein Twitter-User schreibt beispielsweise: „Sie reißen Harry und Meghan definitiv auf.“ Ein anderer kommentiert: „SouthPark fackelt gerade Harry und Meghan absolut ab!“ Von Meghan und Harry kam bislang keine Reaktion auf die Folge.

Mehr News:

Die wichtigste Frage, die aktuell im Raum steht, sollte bald beantwortet werden. Sind Meghan Markle und Prinz Harry bei der Krönung von König Charles mit dabei? Laut Medienberichten sollen vor allem Prinz William und Kate Middleton davon nicht so begeistert sein. Jetzt soll ER den Streit zwischen den Brüdern schlichten.