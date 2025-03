Meghan Markle veröffentlicht Podcast – er fällt auf einen wichtigen Termin

Sie tritt von einem Fettnäpfchen in das nächste: Es ist eigentlich schon fast egal, was Meghan Markle tut – die lauten Stimmen ihrer Kritiker sind ihr eigentlich so gut wie sicher. Und auch mit ihrem neusten Vorhaben wird sie wohl den ein oder anderen Royals-Fan verärgern.

Meghan Markle wird schon bald ihren neuen Podcast „Confessions of a Female Founder“ an den Start bringen. Wie der „Mirror“ berichtet, fällt das Veröffentlichungsdatum ausgerechnet zusammen mit einem wichtigen Datum im Kalender von König Charles und Königin Camilla!

Meghan Markle legt nach Serie mit Podcast nach

Kurz nach dem Start ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ startet die Herzogin ihr nächstes Projekt. Die Frau von Prinz Harry beschreibt ihren Podcast als „offene Gespräche“ mit „erstaunlichen Frauen“ über den Erfolg und die Schwierigkeiten ihrer Unternehmen. Meghan Markle selbst gründete ihre eigene Lifestyle-Marke „As Ever“.

Die erste Folge des neuen Podcast soll am 8. April erscheinen – ausgerechnet dann, wenn Charles und Camilla nach Italien reisen! Vom 7. bis 10. April wird das Paar sowohl nach Rom als auch nach Ravenna reisen. Die historische Reise führt die beiden auch in den Vatikan. Dort ist auch ein Treffen mit Papst Franziskus geplant, der nach seiner Krankheit wieder auf dem Weg der Besserung ist.

Meghan Markle tut es nicht zum ersten Mal

Und es ist nicht das erste Mal, dass Projekte von Meghan mit wichtigen königlichen Ereignissen kollidieren. Im Jahr 2022 zum Beispiel wurde der Trailer zu ihrer brisanten Netflix-Dokumentation veröffentlicht, als Prinz William und Kate Middleton Boston für den Earthshot Prize besuchten.

Für Meghan ist das wohl alles kein Grund zur Aufregung. Wie sie selbst verkündete, freue sie sich riesig auf ihren neuen Podcast. Die Aufnahme der Serie sei „absolut augenöffnend, inspirierend … und unterhaltsam!“ gewesen.