Meghan Markle kassiert Klatsche – und schreibt einen persönlichen Brief

Sie kann eigentlich machen, was sie möchte – die bösen Zungen und vernichtenden Kritiken sind ihr immer sicher. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry schreibt Meghan Markle eine Negativ-Schlagzeile nach der anderen. Auch ihre aktuelle Netflix-Show „With Love, Meghan“ kommt alles andere als gut weg.

Dabei geht es in der Serie doch eigentlich „nur“ ums Kochen und um bunte Haushaltstipps – was kann man da schon großartig falsch machen? Doch die Herzogin kassierte reichlich Kritik für ihr Auftreten. Auch ihre teuren Designer-Klamotten, die sind in der Show trägt, sorgen für Aufsehen (wir berichteten bereits).

Meghan Markle nimmt Fan die Bedenken

Und wegen den ganzen schlechten Kritiken sorgen sich sogar ihre Fans um die Zweifachmutter. Wie das englische Medium „Independent“ berichtet, äußerte Amanda Hirsch – Moderatorin des Podcast „Not Skinny But Not Fat“ – ihre Bedenken hinsichtlich der Herzogin. „Leute, ich habe Angst um Meghan.“

Und prompt gab es jetzt einen handgeschriebenen Brief der Herzogin! Amanda Hirsch teilte auf Instagram ein Bild des Briefes. Datiert ist das Stück Papier auf März 2025. „Liebe Amanda, ich habe gehört, du hast Angst“, heißt es in der Nachricht. „Keine Sorge. Jetzt kommt der spaßige Teil – lass es uns genießen.“

Hirsch ist nach Meghan-Post völlig aus dem Häuschen

Hirsch konnte sich angesichts des Briefes kaum mehr einkriegen. „OH MEINE HERZOGIN“, schreibt sie zu dem Brief. „Mehr als nur aus dem Häuschen“, fuhr Hirsh fort. „Habe ich das Papier gerochen? Ja! Will ich mein eigenes Monogramm? Ja. Ich bin völlig verblüfft und besessen. Verdammt. JA.“ Anschließend markierte sie Meghans Instagram-Account und teilte der Herzogin mit, dass sie „einen Fan fürs Leben“ habe. Immerhin auf ihre treue Anhängerschaft kann die 43-Jährige zählen.