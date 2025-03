Prinz Harry & Prinz William zerstritten – jetzt mischt sich sogar Rapper Snoop Dogg ein

Einst waren sie unzertrennlich – doch das Tischtuch zwischen Prinz Harry und Prinz William ist längst zerschnitten. Seit dem „Megxit“ und seit Harrys Auswanderung in die USA 2020, reden die beiden Brüder kaum mehr ein Wort miteinander. Jetzt mischt sich sogar Snoop Dogg in die Auseinandersetzung zwischen den beiden Royals ein.

Der Rapper kennt Prinz Harry und Prinz William schon einige Jahre. Nun will Snoop Dogg zwischen dem Brüder-Paar den Frieden wiederherstellen, wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet.

Prinz Harry & Prinz William: Rapper will helfen

„Sie sind Brüder, Mann. Alles, was sie wieder in einen Raum bringt und sie wieder Brüder sein lässt, ist es wert. Das Leben ist zu kurz, um nicht alles wieder in Ordnung zu bringen, und wenn Snoop helfen kann, diese Beziehung zu heilen, dann lasst es uns tun“, sagte der 53-Jährige.

Immer und immer wieder ranken sich Gerüchte darum, wie stark das Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William wirklich zerrüttet ist – und nicht nur Snoop Dogg will die Beziehung der beiden Briten retten. Auch Kate Middleton wünscht sich nichts sehnlicher, als den Familien-Frieden wiederherzustellen.

Auch Prinzessin Kate versuchte bereits zu schlichten

Die Prinzessin von Wales pflegte früher ein gutes Verhältnis zu Prinz Harry. Kate Middleton weiß, wie schlecht es um das Verhältnis zwischen ihrem Mann und dem Ehepartner von Meghan Markle steht.

Trotzdem machte sie William ordentlich Druck, einen Schritt auf Harry zuzugehen. Obwohl der 42-Jährige mit seinem jüngeren Bruder Streit hat, gratulierte ihm der Thronfolger im Netz zu seinem runden vierzigsten Geburtstag im September – allerdings wohl nicht ganz freiwillig! Seine 43-jährige Frau soll ihn dazu gedrängt haben. Das behauptet zumindest ein Insider (wir berichteten).

Doch selbst Kate schaffte es bislang nicht, den Streit zwischen ihrem Mann und ihrem Schwager aus dem Weg zu räumen – ob das Snopp Doog gelingen wird, ist fraglich.