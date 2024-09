Kate Middleton setzt Prinz William unter Druck – „Bevor es zu spät ist“

Prinz William und sein Bruder Harry haben seit Jahren Streit, sollen noch nicht mal mehr miteinander reden. Alles begann mit Harrys Umzug in die USA. Es folgte das legendäre Interview mit Oprah Winfrey, in welchem der ausgewanderte Prinz heftige Vorwürfe gegen die britischen Royals erhob, seine Biografie „Spare“ und zahlreiche weitere Skandale. Eine, der diese Streitigkeiten zwischen William und Harry so gar nicht schmeckt, ist Kate Middleton.

Die Prinzessin von Wales pflegte früher ein gutes Verhältnis zu Prinz Harry. Kate Middleton weiß, wie es um das Verhältnis zwischen ihrem Mann und dem Ehepartner von Meghan Markle steht. Trotzdem machte sie William ordentlich Druck, einen Schritt auf Harry zuzugehen.

Kate Middleton setzt sich für den Familien-Frieden ein

Denn: Obwohl der 42-Jährige mit seinem jüngeren Bruder Streit hat, gratulierte ihm der Thronfolger im Netz zu seinem runden vierzigsten Geburtstag – allerdings wohl nicht ganz freiwillig! Seine 42-jährige Frau soll ihn dazu gedrängt haben. Das behauptet zumindest ein Insider.

„Sie hat William unmissverständlich gesagt, dass dies nicht die Zeit für Groll ist, dass sie der Welt zeigen müssen, dass Liebe und Familie im Mittelpunkt ihrer Werte stehen, aber vor allem wollte sie, dass Harry diese Botschaft an seinem großen Tag erhält“, sagte ein Insider laut „OK!“. „Kate war die treibende Kraft hinter Harrys Geburtstagswünschen, da sie langsam ihr Versprechen einlöst, eine Art Frieden und Vergebung zwischen dem entfremdeten Royal und seiner Familie wiederherzustellen, bevor es zu spät ist.“

Harry soll es viel bedeutet haben

In den sozialen Netzwerken teilten die britischen Royals einen Beitrag an Harry Ehrentag mit den Worten: „Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!“ Der Account von Kate und William repostete den Beitrag – eine nette Geste.

„Es bedeutete Harry sehr viel, dass sowohl die Royals als auch der Prinz und die Prinzessin von Wales ihm über die sozialen Medien ein Friedensangebot gemacht haben“, will der Informant ebenfalls erfahren haben. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zur endgültigen Versöhnung zwischen den Streithähnen kommt…