Prinz Harry: Insider verrät – „Alle haben schreckliche Angst“

Kommt es zum Megxit-Exit? In den vergangenen Wochen mehren sich die Hinweise, dass Prinz Harry wirklich den Schritt zurück wagen könnte. Zuletzt erst trat der jüngste Sohn von König Charles III. alleine in New York auf. Böse Zungen behaupteten gar, es könnte zu Spannungen zwischen ihm und seiner Frau Meghan Markle gekommen sein.

In der „Daily Mail“ vermutete Royals-Experte Phil Dampier gar: „Es ist auffällig, dass Harry so viele Auftritte allein bestreitet. Das könnte darauf hindeuten, dass er sich darüber Gedanken macht, wie seine eigene Zukunft aussieht.“

Kehrt Prinz Harry endlich heim?

Wohl auch, weil der eh schon angeschlagene Ruf seiner Frau Meghan Markle immer weitere Kratzer erleide. Erklärte doch die Co-Chefredakteurin des „Hollywood Reporter“, Maer Roshan, in dieser Woche: „Unser Reporter hat mit einer sehr hochrangigen Quelle gesprochen, die für das Paar arbeitet, und sie sagte: ‚Alle haben schreckliche Angst vor Meghan.‘“

++ Meghan Markle: Experte weiß – Royal-Ehe hat sie sich ganz anders vorgestellt ++

Zudem so heißt es, fühle sich Harry in den USA zunehmen isoliert. Er würde nicht zu Meghans Freunden passen, seine engen Vertrauten leben weiterhin in Großbritannien. Will der Prinz wieder zurück?

Gräbt Meghan Markle alte Geschichten aus?

Unrealistisch ist das nicht, heißt es in der „Daily Mail“. Zum ersten Mal seit drei Jahren veröffentlichte der Palast Glückwünsche zum 40. Geburtstag von Harry. Glückwünsche, die gar von Kate Middleton und Prinz William repostet wurden, wie die „Daily Mail“ anmerkt. Klar ist jedoch: Harry wird sich wohl entscheiden müssen. Eine Rückkehr von Meghan Markle nach Großbritannien scheint aussichtslos.

„Und wie sollte sie die Versöhnung ihres Mannes mit dem König jemals anders darstellen als eine Abkehr von Mexgit – eine Demütigung? Dies ist in der Tat gefährliches Terrain. Wir alle wissen, wie Meghan mit Kritik umgeht. Sie ist keine Frau, die gerne verliert. Schließlich wurde sie oft als Diana 2.0 dargestellt – eine Rebellin, die das Königshaus neu erfinden, wenn nicht gar zerstören will. Sie weiß, wo alle Leichen vergraben sind. Und wenn man sie verachtet, wird sie sie vielleicht schnell exhumieren“, schreibt Maureen Callahan in der „Daily Mail“. Es dürfte also spannend werden.