Google schlägt Alarm! Jetzt sind alle in Gefahr

Google-Sicherheitsforscher haben eine fiese Betrugsmasche aufgedeckt. Laut dem Online-Portal „Chip.de“ geht es um eine Hacker-Kampagne mit dem Namen „The Com“. Mitarbeiter von Firmen werden dabei gezielt getäuscht. Sie sollen eine manipulierte Salesforce-App installieren.

Google hat eine Sicherheitslücke aufgedeckt

Das Gefährliche daran: Über die App bekommen die Hacker Zugriff auf sensible Unternehmensdaten – und sind so später in der Lage, die betroffenen Firmen massiv unter Druck zu setzen! Dabei setzen die Hacker auch auf Phishing-Anrufe.

Mitarbeiter bekommen einen Anruf. Dabei werden sie auf eine gefälschte Seite gelockt, die sie wiederum zu der Installation der manipulierten App führt. Ist die App installiert, können die fiesen Betrüger Daten klauen und sich in dem internen Netzwerk des Unternehmens weiter ausbreiten. Monate nach dem Angriff fordern die Hacker häufig ein Lösegeld.

Das solltest du unbedingt beachten, um ein Desaster zu vermeiden

Deswegen gilt: Apps solltest du grundsätzlich nur aus offiziellen Stores wie Google Play oder dem App Store herunterladen. Hast du bereits einen verdächtigen Anruf oder ungewöhnliche Installationsanfragen erhalten, gilt: sofort der IT-Abteilungen deines Unternehmens melden!

