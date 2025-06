Google: Kunden müssen dringend handeln – nicht nur ihr Gmail-Konto steht auf dem Spiel

Google wird von zahlreichen Usern täglich genutzt – das gilt nicht nur für die Suchmaschine und Gmail, sondern auch für den Webbrowser Chrome. Genau dafür hat das Unternehmen jetzt ein dringendes Update veröffentlicht.

Dieses Update von Google solltest du nicht lange vor dich herschieben, sondern es lieber sofort durchführen. Andernfalls gehst du ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ein, das schwerwiegende Folgen haben kann.

Google: Kunden müssen schnell handeln

Wie „fr.de“ berichtet, betrifft das Update die Version 137 von Chrome und wurde für Windows, macOS und Linux bereitgestellt. Es schließt insgesamt elf Schwachstellen, zwei davon sind besonders kritisch: der „Use after free“-Fehler im Bereich Compositing und die „Out of bounds write“-Schwachstelle in der JavaScript-Engine V8.

Durch diese Sicherheitslücken bei Google Chrome besteht die Gefahr, dass schädlicher Code eingeschleust wird. Angreifer könnten den schädlichen Code nutzen, um vertrauliche Informationen aus dem Browser zu stehlen, wie zum Beispiel Benutzernamen, Passwörter oder Kreditkartendaten. Betroffen ist im schlimmsten Fall also nicht nur dein Gmail-Konto. Doch wie kann man das Update durchführen?

Um ein neues Google-Chrome-Update eigenständig ö durchzuführen, gehst du wie folgt vor:

Öffne Chrome auf dem Computer Klicke auf die drei Punkte oben rechts im Bildschirm (⋮) Gehe unten auf „Hilfe“ und dann auf „Über Google Chrome“ Die Suche nach den Updates beginnt, Chrome lädt sie selbst herunter

Wichtig: Um die Installation des Google-Chrome-Updates tatsächlich abzuschließen, klicke im Anschluss auf „Jetzt neu starten“. Nach Angaben von „fr.de“ wird Nutzern von Windows, macOS und Linux die neue Version in den kommenden Tagen automatisch angeboten.