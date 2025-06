Whatsapp: Neues Feature soll mehr Struktur ins Nachrichten-Chaos bringen

Mal ehrlich: Man liebt seine Familie, mag die Kollegen und findet die alte Schulfreundschaftsgruppe auch ganz nett. Nur ist es nervig, wenn das Handy ständig vibriert, weil jemand auf Whatsapp etwas mitteilen oder gar Fotos oder Videos schicken möchte.

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle, die sich in der Flut an Whatsapp-Nachrichten manchmal einfach eine kleine Auszeit wünschen, ohne jedes Mal mühsam jeden Chat einzeln stummschalten zu müssen.

Whatsapp: Kontextmenü für Chat-Kategorien

In der aktuellen Beta-Version für Android (2.25.17.27) wird das neue Whatsapp-Feature bereits getestet. Über ein sogenanntes Kontextmenü kann man künftig auswählen, ob man alle Chats einer Kategorie – zum Beispiel Arbeitsgruppen, Schulchats der Kinder oder Freizeitgruppen – auf einmal deaktivieren möchte. Ideal für den Feierabend, das Wochenende oder den wohlverdienten Urlaub.

Getestet wird das Ganze über das Google Play Beta-Programm, somit ist klar: Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es laut „chip.de“ noch nicht. Aber wer das ständige Piepsen und Ploppen satthat, kann sich schon jetzt freuen. Mehr Übersicht und mehr Ruhe sind in Sicht.

Inhalte personalisieren & Co.: Messenger will Nutzung erleichtern

Und Whatsapp arbeitet offenbar an noch mehr Komfort. In Planung ist auch ein Feature, das Nutzern in Zukunft personalisierte Inhalte empfiehlt – also keine allgemeinen Masseninfos, sondern auf den eigenen Alltag zugeschnittene Vorschläge. Doch damit nicht genug, bereits vor einiger Zeit sorgte der Messenger mit einem Update für Freude.

Denn was viele sich lange gewünscht haben, ist jetzt Realität: Der beliebte Messenger ist ab sofort auch offiziell als optimierte App für das iPad verfügbar – mit allen Funktionen, die Nutzer bereits vom Smartphone kennen (>>> wir berichteten).

Und manchmal reicht dafür schon ein Knopfdruck – vor allem, wenn er für ein bisschen mehr Ruhe im Alltag sorgt. Denn mal ehrlich: Manchmal tut es gut, das Handy auch einfach mal machen zu lassen – nur eben leise.