Royals-Insider behauptet: Kate Middleton behandelt William wie ein Kind

Wer kennt das nicht? Wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich gewünscht hat, kann man schon mal einen gewissen Frust entwickeln. Die Frage ist jedoch, wie man damit umgeht. Während manche den Ärger in sich hineinfressen, neigen andere dazu, diesen auch nach Außen hin zu kommunizieren. Wenn man Royals-Autor Tom Quinn Glauben schenken möchte, gehört Prinz William eher zur zweiten Kategorie Mensch. Ein Glück nur, dass er Kate Middleton an seiner Seite hat.

Denn die, so Tom Quinn in seinem neuen Buch „Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“, schaffe es immer wieder ihren Mann auf den Boden zurückzuholen. Und das mit einem ganz einfachen Trick. So behauptet Quinn, dass Kate Middleton William einfach wie „ein viertes Kind“ behandelte. Das zumindest berichtet nun das Portal „Page Six“, das wiederum auf den US-Sender „Fox News“ verweist, dem Quinn ein Interview gab.

Kate Middleton weiß, wie mit William umzugehen ist

„Gelegentlich bekommt William kleine Wutanfälle und reagiert gereizt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es möchte“, erzählt Quinn. Demnach gebe es unter den Mitarbeitern des Palastes einen Witz, dass Kate William wie ihr viertes Kind behandele, weil er sich gelegentlich wie eines verhalte.

++ Prinz William teilt Foto: Es lässt sich nicht leugnen ++

Eine Palastmitarbeiterin soll Quinn gar mitgeteilt haben, dass sie nicht wüsste, wo William ohne seine Frau wäre. „In ihrem Leben wurde nicht alles für sie getan, deshalb beruhigt sie ihn, wenn er etwas quengelig wird“, so die Mitarbeiterin. So heißt es, dass William wie übrigens auch sein Vater König Charles schnell gereizt sei, wenn etwas nicht so laufe, wie sie wollen oder es gewohnt sind.

„Menschen, denen von Kindheit an alles abgenommen wird, neigen dazu, ziemlich verwöhnt zu sein und zu Anfällen von Gereiztheit zu neigen, weil sie keine Ahnung davon haben, wie viel Arbeit das Waschen und Bügeln, Polieren und Nähen mit sich bringt, wenn sie selbst nie etwas davon gemacht haben“, erklärt ein Palast-Insider.

Allerdings, so Quinn, sei William mittlerweile auch deutlich entspannter, als zu Beginn seiner Beziehung mit Kate Middleton.