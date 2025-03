Meghan Markle: Dieses Detail aus ihrer Koch-Show macht fassungslos

Protz-Alarm bei Meghan Markle! Die Frau von Prinz Harry hat seit kurzem eine eigene Show. Auf Netflix zeigt die Herzogin in der Sendung „With Love, Meghan“ unter anderem ihre Kochkünste. Für die Show gab es ohnehin schon reichlich Kritik (wir berichteten). Ein Detail in der Show lässt Herd und Kochtopf jedoch in den Hintergrund rücken.

Dass Meghan Markle Mode liebt, ist bekannt. Und natürlich will die 43-Jährige auch in ihrer eigenen Show „With Love, Meghan“ bestens gekleidet sein. Aber ob die Herzogin von Sussex es hier übertrieben hat? Wie die „Bild“ berichtet, kostet ihre Kleidung, die sie dort trägt, ein Vermögen!

Meghan Markle strahlt in Designer-Mode

Ist das eine Koch- oder Fashion-Show? Diese Frage ist berechtigt. Top gekleidet steht Meghan Markle am Herd, verteilt Haushaltstipps. Insgesamt sollen die teuren Looks aus der Show schlappe 155.000 Euro gekostet haben!

+++Meghan Markle: Kurz nach Netflix-Premiere kommt trauriges Detail ans Licht+++

Meghan wollte es schlicht, aber elegant haben. Einige günstigere Teile sind jedoch vertreten. So trägt sie in einigen Szenen eine helle Leinenhose von Zara für 60 Euro. Dafür ist ihr Strick-Shirt, das sie damit kombiniert, umso teurer: 1.200 Euro zahlt man für das gute Stück der Designerin Loro Piana. Der Jenni-Kayne-Kaschmirpullover liegt bei 310 Euro.

Meghan Markle trägt Erbstück von Diana

Vor allem der Schmuck, welchen die Zweifach-Mutter trägt, ist purer Luxus. Ihre Cartier-Uhr ist ein Erbstück von Prinzessin Diana (†36) an Ehemann Harry – und kostet 25.000 Euro! Dazu kommt noch weiterer Schmuck wie beispielsweise ein Cartier-Love-Armband und die Logan-Hollowell-Fortuna-Tennis-Halskette. Kostenpunkt für den Schmuck insgesamt: 118.000 Euro!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Im Gartenhaus trägt Meghan ein blumiges Designerkleid im Wert von rund 1.000 Euro von Emilia Wickstead. Auch ein Carolina Herrera Kleid für rund 2.400 Euro trägt sie in ihrer Show. Ob die Fans da noch Augen für ihre Kochkünste haben?