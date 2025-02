Meghan Markles großes Versprechen: „Ich werde einen Weg finden“

Was für eine rührende Geste von Meghan Marke!

Als die Herzogin von Sussex von dem Wunsch eines jungen Mädchens aus Kalifornien hört, lässt sie nichts unversucht! Für sie setzt Meghan Markle alle Hebel in Bewegung!

Meghan Markle will Mädchen einen Wunsch erfüllen

Auf der Social-Media-Plattform Instagram zeigt sich Meghan Markle ganz aufgeregt. Endlich ist etwas angekommen, worauf die 43-Jährige schon länger gewartet hatte. Es geht um ein Paket, für das sie sich ziemlich reingekniet hatte.

Meghan Markle berichtet von einem Trip nach Altadena, Kalifornien. Prinz Harry und sie besuchten hier Opfer der Waldbrände, die in den vergangenen Wochen in dem Bundesstaat wüteten. Dabei sei Meghan vor allem ein 15-jähriges Mädchen in Erinnerung geblieben. Die Mutter der 15-Jährigen erzählte Meghan, dass ihre Tochter verzweifelt gehofft habe, dass wenigstens ein Gegenstand die Flammen überstanden hat: ein Konzert-T-Shirt von US-Superstar Billie Eilish, das sich in der Waschmaschine oder im Trockner befunden hatte.

Doch vergeblich, nach dem Brand sei von dem gesamten Haus nichts als Asche übrig geblieben. Schnell fasste die Herzogin von Sussex einen Entschluss: „Ich kenne Billie Eilish zwar nicht persönlich. Aber ich werde einen Weg finden, dir dieses T-Shirt zu besorgen“, sagt Meghan Markle in ihrem Instagram-Post.

Meghan Markle setzt alle Hebel in Bewegung

Die Herzogin von Sussex berichtet weiter, dass sie für Billie Eilish extra eine Sprachnachricht verfasste und diese an ihre prominenten Bekannten verschickte – mit der großen Bitte, diese irgendwie der Sängerin zukommen zu lassen. Und tatsächlich, zwei Wochen später steht ein Paket mit Fan-Artikeln für die 15-Jährige bereit.

Neben mehreren Konzert-T-Shirts hat Billie Eilish Meghan Markle eine signierte Schallplatte sowie eine Lunchbox für ihren 15-jährigen Fan geschickt. „Ein großes Dankeschön an Billie Eilish. Das wird ihr so viel bedeuten“, bedankt die Herzogin von Sussex sich herzlich. Auch für Adam Levine und Bahati findet sie lobende Worte, denn die beiden Promis hätten Megan bei dieser Aktion tatkräftig unterstützt.