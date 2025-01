Prinz Harry: Hinweise verdichten sich – Insider spricht von Rückkehr

Das wäre die Überraschung des Jahres! Gerüchten zufolge planen Prinz Harry (40) und Gattin Meghan Markle (43) nach fünfjährigen Kalifornien-Aufenthalt ihre plötzliche Rückkehr nach Großbritannien. Das deutet zumindest nun ein königlicher Experte an!

Im Januar 2020 trat das Exil-Paar als Senior Royals zurück und startete sein neues Leben in Kalifornien. Doch jetzt sieht es so aus, als ob die beiden wieder die Koffer packen könnten. In der „The Sun’s Royal Exclusive Show“ äußerte Royal-Korrespondentin Bronte Coy, dass sie glaubt, Harry könnte nach Großbritannien zurückkehren wollen.

Prinz Harry: Kehren sie nach England zurück?

„In den letzten fünf Jahren hat sich vieles verändert, und es ist durchaus möglich, dass ein großer Teil von ihm nachdenkt, ob es einen Weg gibt, das Vereinigte Königreich zurück in sein Leben zu holen“, erzählt sie. Ein Freund von Harry verrät: „Das Ziel von Prinz Harry ist einfach. Er möchte die Sicherheit für sich und seine Familie gewährleisten, während er sich in Großbritannien aufhält, damit seine Kinder sein Heimatland kennenlernen und er seine Patenschaften und deren wichtige Arbeit unterstützen kann.“

Die Geburt ihrer Tochter Lilibet könnte ebenfalls ein Grund sein. „Er sieht sich wahrscheinlich diese Kinder an und denkt darüber nach, dass sie keine Zeit damit verbracht haben, ihre Wurzeln kennenzulernen“, fügt die Expertin hinzu. Bronte ging auch der Frage nach, ob das sich ändernde politische Klima in den USA hinter den jüngsten Gerüchten stecken könnte.

Ein konservativer Think-Tank in den USA hatte versucht, Harrys US-Visadokumente öffentlich zu machen, was jedoch scheiterte. Der Druck könnte das Paar dazu veranlassen, über eine Rückkehr nachzudenken.

Ob Harry und Meghan tatsächlich nach Großbritannien zurückkehren, bleibt abzuwarten.