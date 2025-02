Meghan Markle: Paukenschlag! Bittere Entscheidung gefallen

Meghan Markle hat aktuell alle Hände voll zu tun. Die zweifache Mutter gab vor einiger Zeit bekannt, dass sie ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Nun ist der endgültige Name offiziell: Zukünftig können ihre Fans bei „As Ever“ einkaufen.

Doch der Start ihrer Lifestyle-Marke war holprig. Denn Meghan Markle musste nochmal umplanen und einen anderen Namen auswählen. Die ursprünglich geplante Bezeichnung „American Riviera Orchard“ wurde nämlich vom US-Patentamt abgelehnt. Nun gibt es allerdings das nächste Problem für die 43-Jährige.

Schlechte Nachrichten für Meghan Markle

Kurz nach der Ankündigung gab es den ersten Ärger für Meghan Markle. Das Logo ihrer Marke – eine stilisierte Palme mit zwei Kolibris – sorgt ausgerechnet in Spanien für Diskussionen (wir berichteten). Der Grund: Das Wappen der mallorquinischen Gemeinde Porreres, das eine Palme mit zwei Schwalben zeigt, sieht ziemlich ähnlich aus.

Nach den Plagiatsvorwürfen gibt es nun den nächsten Paukenschlag. Denn plötzlich meldet sich ein New Yorker Klamottenlabel zu Wort, welches ebenfalls „As Ever“ heißt. In einem Statement heißt es von Designer Mark Kolski: „Es ist 2025. Wir sind dankbar, immer noch hier zu sein und Kleidung in New York und New Jersey zu machen. Wir sind dankbar für alle Kunden von Küste zu Küste und weltweit, die unser Unternehmen unterstützt haben.

Wir machen weiter wie immer.“

Wie es jetzt mit Meghans Marke weitergehen wird und ob sie ihre Produkte wirklich unter dem Namen „As Ever“ verkaufen darf, bleibt abzuwarten. Der Trubel dürfte allerdings nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sein.