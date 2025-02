Kate Middleton 2.0? Expertin vermutet: „Meghan will ihr damit eins auswischen“

Meghan Markle (43) wirbelt mal wieder die Schlagzeilen durcheinander! Auf ihrem Instagram-Account verkündete sie die Umbenennung ihrer Firma von „American Riviera Orchard“ zu „As Ever“. Der Grund? Sie will nicht auf lokale Produkte beschränkt sein. Doch das ist noch nicht alles: Am 4. März startet ihre neue Netflix-Show „With Love, Meghan“. Eine Lifestyle-Kochserie, die Kalifornien und Montecito ins Rampenlicht rückt.

Netflix zeigte sich im Vorfeld überzeugt. Bela Bajaria (55) von Netflix lobt das Format als „großartige Interpretation einer Lifestyle-Show“. Doch Royal-Expertin Ingrid Seward (77) wittert mehr als nur Kochrezepte. Für sie ist Meghans Show ein subtiler Seitenhieb gegen Kate Middleton (43).

Meghan Markle: Schlauer Seitenhieb gegen Kate Middleton?

Seit ihrem Rückzug aus der royalen Welt leben Meghan und Harry unabhängig von der Krone. Das Verhältnis zu den Royals bleibt angespannt. Besonders zwischen Meghan und Kate soll es Medienberichten zufolge „frostig“ zugehen. Nun sieht Seward Parallelen zwischen Meghan und Kate, die einst mit Mary Berry (89) am Herd stand. Dabei wolle Meghan ein „heimeliges Bild von sich selbst“ vermitteln, meint die Adelsexpertin gegenüber „The Sun“.

„Sie erinnern sich an Kate – wir haben Kate mit Mary Berry kochen sehen, wir haben Kate Kuchen backen sehen und wir wissen, dass Kate eine sehr versierte Köchin ist.“ Anschließend merkt Seward an: „Ich glaube, Meghan will auch versuchen, ihr eins auszuwischen.“ Meghans neue Show könnte eine Chance sein, ihren Ruf aufzupolieren. Doch kann Meghan damit punkten?

Die Verzögerung der Show-Premiere wegen der Waldbrände in Los Angeles hält Seward für einen Nachteil. „Ich finde, Meghan muss etwas Positives tun, das muss sie wirklich,“ betont sie. Ohne Harry an ihrer Seite, muss Meghan die Show sehr persönlich gestalten, „damit sie das Interesse der Leute weckt.“

Doch Seward zweifelt, ob das reicht. „Denn leider gibt es viele Leute, die Meghan wirklich nicht mögen“, schließt die Expertin ab. Ob Meghans Netflix-Show „With Love, Meghan“ gut ankommt, wird sich am 4. März zeigen.