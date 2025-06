Bürgergeld-Empfänger häuft Schulden an – „Jemand benutzt meinen Namen!“

Pascal, bekannte aus „Hartz und herzlich“, sorgt mal wieder für Aufsehen! Der Bürgergeld-Empfänger steckt tief in der Privatinsolvenz und nun flattert ihm auch noch Post von einem Inkasso-Unternehmen ins Haus. „Die wollen jetzt 190 Euro!“, beschwert sich Pascal empört. Doch er glaubt, dass jemand seinen Namen missbraucht, um Schulden zu machen.

Pascal behauptet, Opfer einer Straftat zu sein. „Ich denke schon, dass da jemand meinen Nachnamen oder meinen Vornamen auch benutzt!“, sagt er gegenüber dem Kamerateam. In den Benz-Baracken ist das Chaos perfekt, denn Schulden kann sich Pascal wirklich nicht leisten. Tausende Euro hat er bereits angehäuft. Neue Schulden sind da eigentlich tabu.

Bürgergeld-Empfänger fassungslos

Doch wer steckt dahinter? Will ihm jemand schaden oder hat er seine Finanzen einfach nicht im Griff? Pascal deutet an, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art sei. „Ich will jetzt endlich mal, dass der Blödsinn hier aufhört“, sagt er genervt, „weil so langsam ist das wirklich viel und es nervt halt einfach.“

In Fan-Kreisen ist Pascals Nachname längst bekannt, auch wenn er in der Sendung verschwiegen wird. Auch die Adressen der Benz-Barackler sind dank der Sozial-Doku kein Geheimnis mehr. Fanliebling Elvis hat sich schon über unerwünschte Besucher beschwert, und Pascals Mutter Beate wurde gar vor ihrer Haustür überfallen.

Ob die neuen Schulden damit zusammenhängen und Pascal tatsächlich Opfer einer Straftat wurde, bleibt vorerst unklar.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.