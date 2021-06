Kreuzfahrt: Frau sieht ARD-Sendung und will sofort DAS machen

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

In der Kreuzfahrt-Sendung „Verrückt nach Meer“ begleitet die ARD das Schiff „Grand Lady“ auf ihren Reisen.

Für viele Kreuzfahrt-Fans ist „Verrückt nach Meer“ (ARD) ein echtes Highlight. Eine Zuschauerin kannte nach der Folge kein Halten mehr.

In Folge 359 von „Verrückt nach Meer“ macht die „Grand Lady“ einen Stopp in Málaga (Spanien). An Land angekommen, begleitet das ARD-Team mehrere Passagiere bei ihren Ausflügen aufs Festland.

Mit der „Grand Lady“ sind die Passagiere unterwegs. Foto: SWR/Fandango

Ein Pärchen besucht in Málaga eine Flamenco-Tanzstunde und darf sich danach gleich selber ausprobieren. Ein anderes Ehepaar sucht den Nervenkitzel in der Natur und geht den Bergpfad „Caminito del Rey“.

-------------------------

Das ist die ARD-Kreuzfahrt-Sendung „Verrückt nach Meer“:

Verrückt nach Meer ist eine Doku-Serie der ARD, über den Alltag von Gästen und Besatzung an Bord einiger Kreuzfahrtschiffe des deutschen Reiseveranstalter Phoenix Reisen

Seit 2019 ist sie die Ablegersendung "Verrückt nach Meer – Vom Wasser aus die Welt entdecken" auf dem Kreuzfahrtschiff Hamburg des Bremer Veranstalters Plantour Kreuzfahrten.

Erstmals ausgestrahlt wurde die Serie im Januar 2010 im Nachmittagsprogramm in der ARD.

Bislang wurden zehn Staffeln mit je 20 bis 80 Folgen veröffentlicht.

-------------------------

Kapitän Morten Hansen ist ebenfalls sportlich unterwegs, schnappt sich ein Fahrrad und erkundet die Stadt auf zwei Rädern. Küchenchef Fritz Pichler ist unterwegs auf den Märkten von Málaga und kauft für ein spanisches Abendessen ein.

Der Caminito del Rey ist ein atemberaubender Wanderweg. Foto: imago images/Margit Wild

Zuschauerin Renate hat es wohl vor allem die Wanderung angetan. Sie kommentierte in der ARD-Mediathek: „Geniale Folge – jetzt will ich auch unbedingt nach Málaga und die Wanderung „Caminito del Rey“ machen – so toll!“.

-------------------------

-------------------------

Die Frau scheint ein großer Fan der Sendung „Verrückt nach Meer“ zu sein. „Ich bin süchtig nach 'Verrückt nach Meer' – ich liebe diese Sendung“, schreibt sie.

