Maurice Dziwak: Nach Tag 14 im Dschungelcamp herrscht Klarheit

In wenigen Tagen steht der diesjährige Gewinner vom Dschungelcamp fest. Doch bis dahin ist es noch ein harter und steiniger Weg für die Kandidaten. Einige sind auch nach 14 Tagen im australischen Busch noch voller Ängste, wie die abgebrochene Prüfung von Maurice Dziwak am Donnerstagabend (6. Februar) gezeigt hat. Somit stellen die Stars der 18. Staffel den Rekord für die meisten Prüfungsabbrüche auf. Kann man die Zuschauer mit der RTL-Show überhaupt noch vor die Bildschirme locken?

Maurice Dziwak zieht die Reißleine

Eigentlich hatten sowohl die Kandidaten als auch die Zuschauer große Hoffnungen in Reality-TV-Star Maurice Dziwak gesetzt. Schließlich hatte er in seiner letzten Einzelprüfung sage und schreibe sieben Sterne holen können. Doch sein Auftritt in der Prüfung mit Lilly Becker sorgte für Enttäuschung.

+++ Nach Aus im Dschungelcamp rechnet Anna-Carina Woitschack ab – „Nicht mein Niveau“ +++

Alles andere als enttäuschend ist dafür der Blick in die Quote am Tag nach der Ausstrahlung. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren insgesamt 3,9 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit am Start. Somit konnte RTL einen Marktanteil von 15,7 Prozent einfahren und Platz drei im Primetime-Ranking belegen. Bei den jüngeren Zuschauern sah das Ganze sogar noch besser aus.

Maurice Dziwak: Quotenerfolg für RTL

Mit 1,52 Millionen Zuschauern zwischen 14- und 49 Jahren sahnte das Dschungelcamp (mal wieder) voll in der jüngeren Zielgruppe ab. Mit stolzen 30,1 Prozent Marktanteil ließ man die Konkurrenz an diesem Abend alt aussehen.

+++ Trauriger Rekord im Dschungelcamp – „Dieses Jahr macht das Gucken keinen Spaß“ +++

Zum Vergleich: „Der Bergdoktor“ konnte beim jüngeren Publikum nur 0,58 Millionen Menschen überzeugen und 10,9 Prozent Marktanteil generieren.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.