Nach Aus im Dschungelcamp rechnet Anna-Carina Woitschack ab – „Nicht mein Niveau“

Im Dschungelcamp geht es nun Schlag auf Schlag. An Tag 14 musste Anna-Carina Woitschack das Camp verlassen, nachdem sie die wenigsten Anrufe der Zuschauer bekommen hat. Schon bei der Verkündung am Lagerfeuer schien die Schlagersängerin erleichtert über ihren Exit.

Am Tag danach bestätigt Anna-Carina Woitschack im Interview, dass ihr in der Tat ein Stein vom Herzen gefallen sei. Neben einigen schönen Momenten im Dschungelcamp, gab es für die Ex-Frau von Stefan Mross nämlich auch zahlreiche Herausforderungen. Und damit meint sie nicht nur die Prüfungen…

Anna-Carina Woitschack wird nach Dschungel-Aus deutlich

Die Zuschauer haben die 32-Jährige als zurückhaltende Person erlebt. Böse Zungen behaupten sogar, sie sei langweilig gewesen. Ein Urteil, dass Anna-Carina Woitschack allerdings nicht nah geht, wie sie deutlich macht: „Lieber langweilig und ehrlich als falsch und gespielt. Um Aufmerksamkeit zu kämpfen, habe ich gar nicht nötig. Ich war einfach ich. Wenn das dann langweilig war, dann war das so.“

+++ Dschungelcamp: Sam Dylan fällt nach Exit aus allen Wolken – „Bin enttäuscht“ +++

Neben den herausfordernden Dschungelprüfungen gab es aber auch den ein oder anderen Mitstreiter, der sie an ihre Grenzen gebracht hat. „Ich weiß nicht, was gezeigt wurde, aber ich war nicht super fein mit Edith aus dem Dschungel rausgegangen. Zum Schluss war ja auch mit Timur schwierig. Das sind zwei Personen, wo ich persönlich fand, dass die Masken gefallen sind. Es wurde auch unangenehm, aber es ist ja nicht das Camp der guten Freunde. Da prallen verschiedenen Charaktere aufeinander und das muss nicht mit jedem matchen“, so die Schlagersängerin.

Anna-Carina Woitschack wettert gegen SIE

Vor allem eine diesjährige Teilnehmerin möchte sie nach dem Dschungelcamp nicht wiedersehen: Edith Stehfest. „Ich habe der Frau gar nichts zu sagen. Das ist nicht mein Niveau. Mit der Frau kann man sich meiner Meinung nach nicht auf Augenhöhe unterhalten und ich muss ja auch nicht alle anderen Camper in meinem Leben demnächst haben“, sagt die 32-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.