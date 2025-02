Trauriger Rekord im Dschungelcamp – „Dieses Jahr macht das Gucken keinen Spaß“

Ein neuer Tag im Dschungelcamp, eine neue abgebrochene Prüfung. An Tag 14 gibt es für die Teilnehmer wieder keine Sterne. Verantwortlich dafür ist Maurice Dziwak, der die Doppelprüfung mit Lilly Becker vorzeitig mit dem Satz „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ beendet hat.

Dieser Abbruch sorgte nicht nur für knurrende Mägen im Dschungelcamp und frustrierte Zuschauer vor den Bildschirmen. Damit stellen die diesjährigen Kandidaten auch noch einen traurigen und zugleich auch peinlichen Rekord auf. DAS gab es vorher noch nie!

Dschungelcamp: Neuer Rekord spricht Bände

In der Geschichte des deutschen Dschungelcamps wurden noch nie so viele Prüfungen abgebrochen, wie in diesem Jahr. Den Anfang machte da Sam Dylan, der gleich mal die ersten drei Dschungelprüfungen vorzeitig beendet hat. Später war es dann Anna-Carina, die in ihrer Prüfung mit Jörg Dahlmann die Reißleine gezogen hat.

Am Donnerstagabend (6. Februar) zog Maurice Dziwak in seiner Prüfung mit Lilly Becker nach. Mit bislang fünf Abbrüchen stellen die Stars der 18. Staffel somit einen neuen Rekord auf. Was für manche Fans vielleicht lustige und ikonische Momente waren, sorgt bei anderen Zuschauern einfach nur noch für Frust.

Dschungelcamp-Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Auf Instagram sind die Diskussionen um diesen traurigen Rekord riesig. Viele Zuschauer fällen ein eindeutiges Urteil:

„Dieses Jahr macht das Gucken keinen Spaß. Es wird kaum eine Prüfung durchgezogen und es wird nonstop gejammert. Tut mir leid, aber auch diese Kandidaten wussten, was sie erwartet. Schade.“

„Einfach enttäuschend, dass jede zweite Prüfung abgebrochen wird. Kürzt denen mal die Gage.“

„Fazit? Nach so vielen Abbrüchen hat sich keiner die Krone verdient! Katastrophale Staffel dieses Jahr!“

„Bis auf wenige Ausnahmen sind die diesjährigen Teilnehmer einfach eines Dschungelcamps nicht würdig!“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm.