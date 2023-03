Martin Rütter sieht erschreckende Bilder – „Oh Gott, was ist das denn?“

Kleine Pfoten, große Kulleraugen und weiches Fell: Beim Anblick von Welpen schmilzt wohl das Herz eines jeden Hundebesitzers dahin. Sich für einen Hund zu entscheiden, kann ein Familienleben wahrlich bereichern. Doch viele unterschätzen auch den Aufwand und die Arbeit, die man in die kleinen Vierbeiner investieren muss. Vor allem die Erziehung ist in den ersten Monaten das Wichtigste, wie Hundeprofi Martin Rütter immer wieder betont.

Er ist nämlich Experte in Sachen Erziehung von Vierbeinern. Egal ob in seinen RTL-Shows, seinen zahlreichen Hundeschulen oder in seinen Büchern: Der gebürtige Duisburger weiß, worauf es ankommt. Am Sonntagnachmittag (19. März) zeigt RTL eine neue Folge der Sendung „Martin Rütter: Die Welpen kommen“. Dort kommt es zu einer schockierenden Begegnung zwischen Labrador-Retriever-Welpe Loki und einem anderen Mitbewohner der Familie Möller.

Martin Rütter: Familie Möller mit Erziehung überfordert

Schon zu Beginn der neuen Folge von „Martin Rütter: Die Welpen kommen“ merkt man, dass sich die kleine Familie mit dem Welpen schwertut. Denn der Labrador-Retriever hat seinen eigenen Kopf und interessiert sich herzlich wenig dafür, was seine Herrchen von ihm wollen. So kommt es dazu, dass Loki sich beim Spaziergang einfach mal hinlegt und nicht mehr aufsteht.

Und auch wenn er Futter bekommt, bleibt er lieber eingekuschelt in seinem Körbchen. Ein höchst ungewöhnliches Verhalten, wie Martin Rütter kommentiert: „Das ist der weltweit erste Labrador, den man zum Essen tragen muss. Das ist extrem ungewöhnlich, weil das sonst sehr verfressene Hunde sind. Ich glaube, der kriegt einfach zu viel.“

Martin Rütter bekommt schreckliche Bilder zu sehen

Doch das sind nicht die einzigen Herausforderungen, denen sich Familie Möller stellen muss. Der von den Kindern erstellte Plan, der regelt, wer wann wo wie und was mit dem Welpen macht, ist lange nicht mehr beachtet worden. Die Euphorie der Kinder schwindet langsam, aber sicher, was in den Augen des Hundeprofis ganz normal ist. Und dann wären da noch die anderen Haustiere, die schon ganz in Vergessenheit geraten sind. „Ach, die Katzen gibt es ja auch noch“, stellt Martin Rütter fest.

Die zwei Katzen sind mal so gar nicht von der Anwesenheit des Welpen begeistert. Während die eine rigoros vor ihm flüchtet und gar nichts mit Loki zu tun haben will, ist die andere ordentlich auf Krawall gebürstet. Das sieht man besonders auf den Aufnahmen einer Standkamera, die eine prekäre Situation zwischen den beiden Tieren aufzeichnet. Der Sprecher warnt im Vorfeld, dass diese Aufnahmen nichts für schwache Nerven sei, denn man sieht, wie die Katze den Hund immer wieder attackiert und ihn dadurch zum Jaulen und Quengeln bringt. Für Martin Rütter ein unschönes Bild. „Oh Gott, was ist das denn?“; fragt er entsetzt.

Mehr News:

Wie es mit der außergewöhnlichen Familienkonstellation weiter geht, siehst du am Sonntagnachmittag (19. März) ab 17.00 Uhr bei RTL.