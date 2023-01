Martin Rütter: Schlimmer Unfall vor Show – Reaktion des Publikums macht wütend

So hatte sich Martin Rütter seinen Auftritt in Frankfurt sicherlich nicht vorgestellt. Eigentlich war alles vorgeplant. Pünktlich um 20 Uhr sollte die Show des „Hundeprofis“ in der hessischen Metropole beginnen. Doch dann erreichte eine schlimme Nachricht den Hundeexperten.

„So Leute, wir haben hier in Frankfurt eine ganz besondere Situation. Es ist schon zehn nach acht jetzt. Eigentlich fangen wir immer pünktlich um acht an. Jetzt ist aber draußen ein Unfall und es fehlen noch siebenhundert Menschen. Ein Stück der Autobahn ist gesperrt“, berichtete Martin Rütter am Mittwochabend auf seinem Instagramaccount. Und da dem „Hundeprofi“ seine Fans am Herzen liegen, wollte er nicht ohne sie anfangen.

Martin Rütter wendet sich an sein Frankfurter Publikum

Drum schnappte sich der Duisburger das Mikrofon und wandte sich an die Fans, die es bereits in die Veranstaltungshalle geschafft hatten. „Martin, Martin“, hallte es durch die Location, als Martin Rütter dann still und heimlich den Innenraum betrat.

„Hallo Frankfurt“, begrüßte Rütter seine jubelnden Fans, die wohl dachten, dass es nun endlich losgehe. Doch Pustekuchen. „Wir haben eine besondere Situation. Keine Angst, jetzt kriegt hier niemand einen Heiratsantrag oder sowas. Aber tatsächlich ist ein relativ knackiger Unfall auf der Ausfahrt hierher und infolgedessen fehlen noch fast siebenhundert Menschen. Das ist immer meine Ausrede, wenn nicht ausverkauft ist“, versuchte Rütter die Nachricht mit Humor zu verpacken.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der „Hundeprofi“ weiter: „Ich hoffe, dass ihr Verständnis habt. Wir haben uns entschieden, deshalb erst um halb anzufangen.“ Sofort ging ein Raunen durchs Publikum. Ein No-Go für Martin Rütter. „Hast du gemerkt, da war die Stimmung jetzt erst so, dass ein paar gesagt haben: ‚Was soll das denn’“, war Rütter sichtlich genervt, ging aber schnell wieder in den Entertainer-Modus über. Um Punkt halb würde man dann aber auch wirklich anfangen, versprach der Hundeprofi.

Mehr Nachrichten:

Die Fans bei Instagram waren begeistert von Rütter. „Wir haben auch im Stau gestanden und haben es gerade so geschafft. Vielen Dank“, schreibt beispielsweise ein Anhänger. Und eine andere Kartenbesitzerin schreibt: „Vielen, vielen Dank fürs Warten! Ich stand mit vielen weiteren in diesem Stau und bei meinen Freundinnen sind schon Tränen geflossen, weil wir dachten, dass wir viel zu spät kommen und die Hälfte verpassen… Das hat uns echt den Abend gerettet!“