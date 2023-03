Martin Rütter: Veranstaltung in Karlsruhe abgesagt! Hundeprofi spricht dringende Warnung aus

Am Freitag (10. März) kommt es in Karlsruhe zu einem Großeinsatz der Polizei. In der Innenstadt findet eine Geiselnahme statt. (Stand 18.52 Uhr). In unmittelbarer Nähe hätte am Freitagabend auch Martin Rütter auftreten sollen.

Der Hundeprofi ist 2023 wieder auf Tour und wollte eigentlich in der Schwarzwaldhalle gastieren. Jetzt ist klar, die Veranstaltung ist abgesagt! Das Event fällt aus. Auf Instagram richtet sich Martin Rütter mit einer eindringlichen Warnung an seine Fans und fordert sein Publikum auf, sich über die Geschehnisse vor Ort zu informieren.

Martin Rütter warnt Fans via Instagram

Auf seinem offiziellen Instagramkanal meldet sich der RTL-Star am frühen Freitagabend mit ernsten Worten und sagt: „Wir hätten gleich Show in der Schwarzwaldhalle. Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter entfernt in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet. Bitte kommt nicht zur Halle. Es ist hier großflächig abgesperrt und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“

Er weist darauf hin, dass auch diejenigen, die keine Tickets für seine Show gekauft haben, aber Menschen in Karlsruhe kennen, diese über die Geschehnisse vor Ort in Kenntnis setzen sollen.

Martin Rütter wird bei Event-Absage nochmal deutlich

In einer zweiten Videobotschaft wird Martin Rütter nochmal deutlich. Und verleiht seinen Worten Nachdruck: „Die Situation hier ist ernst. Es ist eine bewaffnete Geiselnahme. Bitte kommt nicht zur Schwarzwaldhalle nach Karlsruhe.“

Dann erzählt er von den Nachrichten, in denen Fans ihm schreiben, sie würden schauen, ob das Event nicht doch stattfindet. Doch die Entscheidung steht fest. Der Termin fällt aus.

„Fahrt bitte nicht hin! Es ist hier großräumig abgesperrt. Hier ist großes Polizeiaufgebot. Hier sind alle möglichen Maßnahmen eingeleitet, die notwendig sind. Bitte kommt nicht hierher!“, betont Martin Rütter nochmal.