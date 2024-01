Martin Rütter sagt Auftritt kurzfristig ab – und teilt schockierende Aufnahmen

In Sachen Hunde und deren Erziehung ist er der richtige Ansprechpartner: Martin Rütter ist ein absoluter Vollprofi. Über die Jahre hat sich der gebürtige Duisburger einiges aufgebaut. Dazu gehören ein eigener Shop, zahlreiche Hundeschulen und diverse Sendungen, für die er vor der Kamera steht. Nebenbei reist er mit seiner Tour „Der will doch nur spielen“ durch das ganze Land. Doch am Donnerstag (25. Januar) bleibt die Bühne in Innsbruck leider leer.

Martin Rütter sagt Termin kurzfristig ab

Eigentlich sollte Martin Rütter am Donnerstagabend in Innsbruck auftreten. Dafür war auch schon alles fertig: Das Bühnenbild stand, die Sitzplätze in einer Reihe aufgestellt. Doch plötzlich taucht ein Video von einem Mann auf Martin Rütters Instagramprofil auf. Er hat keine guten Nachrichten für seine Fans.

„Es ist alles vorbereitet und serviert“, erklärt der Unbekannte. „Doch unser Künstler liegt leider flach. Wir kriegen den einfach nicht auf Beine. Es scheint, als hätte er sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen, sodass die Show heute nicht stattfinden kann“, heißt es. Kurz darauf meldet sich auch der Hundeprofi bei seinen Fans.

Martin Rütter hängt am Tropf

Es sind schockierende Bilder für alle Fans von Martin Rütter. Der 53-Jährige hängt am Tropf und sagt mit erschöpfter Stimme: „Wir haben es bis zur letzten Sekunde hinausgezögert, weil ich dachte, das kriege ich heute noch hin.“ Weiter heißt es, dass der Arzt ihm jedoch von dem Auftritt abgeraten habe.

Doch Martin Rütter kann seine Fans beruhigen: Für den Auftritt in Innsbruck wird es einen Ersatztermin geben. „Sorry für die, die jetzt zur Halle gefahren sind und die, die gerade unterwegs sind. Bitte bleibt zu Hause!“, sagt er. Seine Fans haben für den Ausfall großes Verständnis und wünschen dem Hundeprofi gute Besserung.