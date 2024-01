Martin Rütter erfüllt Fan-Wunsch – DARAUF haben viele gedrängt

Der Kalender von Martin Rütter muss wohl bis oben hin voll sein. Immerhin hat der Hundeprofi einen strammen Terminplan. Neben den Dreharbeiten für eine seiner vielen Vox-Sendungen, wie zum Beispiel „Martin Rütter – Die Welpen kommen“, tourt er mit seinem Comedy-Programm durch Deutschland und nimmt nebenbei noch einen Podcast auf.

Und jetzt hat Martin Rütter schon wieder neue Nachrichten für seine Fans. Und die können sich freuen.

Martin Rütter macht Fan-Wunsch wahr

Martin Rütter freut sich über den Erfolg seines Podcasts „Tierisch Menschlich“, den er zusammen mit Wissenschaftsreporterin Katharina Adick führt. Jeden Donnerstag veröffentlicht das Duo eine neue Folge und spricht über die Beziehung zwischen Mensch und Hund, gibt Tipps, berichtet von skurrilen Geschichten oder plaudert aus dem privaten Nähkästchen.

Als der Hundeprofi nach einem Tour-Auftritt im Hotelbett aufwacht, kann er es deshalb kaum erwarten, seinen Fans die tollen Neuigkeiten mitzuteilen. „Wir sind jetzt eurem Wunsch nachgekommen. Wir werden wieder Live-Termine vor Publikum machen.“

Tickets für Live-Podcast bestellbar

Zwei von fünf Terminen stehen bereits fest. Der erste Live-Podcast findet am 24. Mai in Arnsberg statt, während die zweite Live-Folge am 3. September in Würselen geplant ist. Tickets gibt es auch schon.

2023 wagte der 53-Jährige erstmals den Schritt, einen Podcast vor Live-Publikum aufzuzeichnen. Dabei machte der Hundeprofi direkt Bekanntschaft mit den kleinen Schwierigkeiten, die solch eine Show mit sich bringt. Denn die Protagonisten sind nie vor unerwarteten Aktionen sicher. So riefen bei einer Folge plötzlich die Fußball-Profis Felix und Toni Kroos an. Das Brüder-Duo benötigte Rütters Rat beim Kauf eines Welpen.