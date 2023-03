Karlsruhe: Geiselnahme in Apotheke! Polizei im Großeinsatz

Dramatische Lage in Karlsruhe! In einer Apotheke kommt es am frühen Freitagabend (10. März) zu einer Geiselnahme gekommen sein – aktuell läuft dort ein großer Polizeieinsatz.

Das Tatgeschehen laufe noch, gab ein Sprecher der Polizei Karlsruhe an. In der betroffenen Apotheke werden eine oder mehrere Geiseln gehalten.

Karlsruhe: Geiselnahme in Apotheke – Kontakt besteht

Wie viele Menschen sich genau in der Apotheke in Karlsruhe befinden und ob es sich um einen oder mehrere Geiselnehmer handelt, ist laut eines Sprechers nicht klar. Man stehe aber mit dem oder der Geiselnehmer/in oder den Geiselnehmern in Kontakt.

Es gebe nach aktuelle Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung, heißt es weiter. Dennoch wir die Bevölkerung gebeten, die Einsatzumgebung zu meiden und sich an die Anweisungen der Beamten zu halten.

Karlsruhe: Polizei sperrt Gebiet weiträumig ab

Die Apotheke befindet sich mitten in der Innenstadt von Karlsruhe, der Tatort liegt an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Auf Twitter informiert die Polizei über den Einsatz, spricht dabei von einer „unklaren Gefährdungslage“.

Auf der Ettlingerstraße stehen etliche Polizei- und Rettungswagen. Laut Informationen aus Polizeikreisen wuchs der Großeinsatz in Karlsruhe im Laufe des Abends weiter an – man ziehe gerade weitere Kräfte zusammen.

Aus einsatztaktischen Gründen nannten die Ermittler zunächst keine weiteren Details zu der Geiselnahme in der Apotheke.

Laut „Bild“ begann die Geiselnahme gegen 16.30 Uhr. Eine Augenzeugin berichtet, dass die Polizei alle umliegenden Läden bat, zu schließen. Ein anderer berichtet von schwer bewaffneten Polizisten auf der gesperrten Straße.

Wir berichten weiter.