Martin Rütter: „Horrorszenario“ – Hundeprofi ahnt bei Pudel-Szene Schlimmes

Hundetrainer Martin Rütter hat schon allerhand falsche Erziehungsmethoden bei Hundeliebhabern und ihren Vierbeinern gesehen. Der Star aus Duisburg setzt sich in diversen Hundeshows damit auseinander.

Am Samstag (16. März) zeigt Vox eine neue Folge seiner Tier-Sendung „Der Hundeprofi – Rütters Team“, in der es sehr chaotisch zugehen wird. So chaotisch, dass Martin Rütter fast schon die Augen schließen muss, als er manche Szenen sieht.

Martin Rütter: „Horrorszenario“ bei Hunde-Szenen

Mittelpunkt des Geschehens ist die Pudeldame Coco. „Coco will nur mit Frauchen Gassi gehen. Bei Herrchen Klaus bewegt sie sich nicht von der Stelle. Gassigehen mit Herrchen, Fehlanzeige!“, schreibt Rütter auch auf seinem Instagram-Kanal. Erste Szenen aus der Sendung zeigen Coco in Action – oder eben auch nicht, wenn ihr Herrchen am Ende der Leine steht.

Der Hund bleibt wie angewurzelt stehen und bewegt sich keinen Millimeter von der Stelle. „Coco will nicht mit mir spazieren gehen“, macht ihr Herrchen noch mal deutlich. Als ihr Frauchen, in dem Fall auch „Mama“, kommt, läuft alles anders ab.

Martin Rütter beobachtet aus der Ferne, wie der Hund plötzlich ganz wild wird und „Mama“ voller Freude anspringt. Als der Hundeprofi hört, dass der kleine Hund eine fast 40 Meter lange Leine hat, kriegt sich Martin Rütter zunächst nicht mehr ein vor Lachen. Die Familie versucht mit dem Vierbeiner zu spielen, doch der reagiert nur bei seinem Frauchen, nicht aber beim Herrchen.

Rütters Team-Kollegin weist das Frauchen daraufhin an, sich jetzt erst mal rauszuhalten und den Mann machen zu lassen. Martin Rütter weiß, was diese Worte für krasse Auswirkungen haben können. „Horrorszenario! Wenn man da zu ’nem Menschen sagt, du hältst dich jetzt mal raus, der eigentlich ja doch gut findet, dass der Hund besonders an ihm hängt, dann wird’s schwierig.“ Rütter kann kaum hinsehen, weil er ahnt, wie das Frauchen reagieren könnte.

Für Cocos Frauchen dürfte es laut Rütter schwer sein, ihren Mann machen zu lassen und sich rauszuhalten. Was wird sie sagen? Und vor allem: Was macht Hund Coco, wenn seine Bezugsperson weg ist?

Die Antworten darauf gibt es am Samstag (16. März) um 19 Uhr bei Vox oder bei RTL+ in der Mediathek.