Martin Rütter: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Bei Martin Rütter (54) sind bekanntlich die Hunde los! Am Freitagabend (18. April) nahm der Hundeprofi die Zuschauer mit auf eine Reise durch seine größten XXL-Fälle. Von imposanten Wolfshunden bis zu mächtigen Mastiffs – Tierfreunde lieben es zu sehen, wie ihre Besitzer die Riesen im Alltag bändigen. Eigentlich!

Diesmal schienen die Zuschauer jedoch weniger daran interessiert zu sein. Dabei wollte RTL am Karfreitag mit „Martins XXL-Fällen“ punkten, doch die Quoten blieben überraschend mager.

Martin Rütter: Hunde-Show ohne Biss?

Laut den Zahlen von „DWDL“ schalteten um 19:05 Uhr nur 1,04 Millionen ein, davon gerade mal 170.000 aus der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das entspricht einem Marktanteil von 5,1 Prozent. Das dürfte für den Hundeprofi ein echter Dämpfer sein. Dabei hatte „RTL aktuell“ vorher noch ordentlich vorgelegt.

2,15 Millionen Zuschauer und 12,0 Prozent Marktanteil. Doch am Abend schwächelte der Sender. Auch „Asterix & Obelix“ konnten am Nachmittag nicht überzeugen. Bei Sat.1 sah das ganz anders aus: Die „Madagascar“-Filme liefen stark und holten zweistellige Quoten. Der Kika schaffte es mit „Unser Sandmännchen“ sogar fast in die Top 10! 9,0 Prozent Marktanteil bei den Unter-50-Jährigen!

