Martin Rütter: Nächster RTL-Hammer! Fans dürfen sich freuen

Martin Rütter ist als Hundetrainer im Fernsehen richtig durchgestartet. Bei Vox hat der 53-Jährige mit „Der Hundeprofi“ schon seit 2008 seine eigene Sendung und seit 2022 läuft er mit „Die Unvermittelbaren“ sogar auch im Hauptprogramm bei RTL.

Der Hundetrainer kommt bei den Zuschauern einfach gut an, offenbar sogar so gut, dass er jetzt in der nächsten Hunde-Sendung von RTL ebenfalls mit dabei ist. Gesucht wird ab dem kommenden Jahr „Dein perfekter Hund“.

Martin Rütter: Neues TV-Format mit dem Hundetrainer

Fans von Martin Rütter aufgepasst! Der Hundeprofi geht ab dem 7. Januar bei RTL mit einem neuen Format auf Sendung. Acht Mal läuft sonntags um 16.45 Uhr vor „Exklusiv – Weekend“ die neue Doku-Sendung „Dein perfekter Hund“ – mit Martin Rütter.

Worum geht es in der neuen Sendung? Martin Rütter wird gemeinsam mit den Hunde-Expertinnen Conny Sporrer und Ellen Marques für verschiedene Familien den passenden Hund zu finden, der ihren individuellen Vorstellungen entspricht.

Dabei geht es nicht um das Aussehen, sondern in erster Linie um die rassetypischen Eigenschaften. Labradore sind die perfekten Familienhunde oder ein Border Collie braucht viel Auslauf – nach solchen Kriterien wird ausgesucht. Rütter, Sporrer und Marques helfen den 15 Familien bei der Suche nach dem perfekten Hund.

