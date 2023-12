Familie geht zu Martin-Rütter-Auftritt: Danach braucht sie eine neue Wohnung

Martin Rütter ist auf Tour: Der bekannteste Hundetrainer Deutschlands ist nicht nur ausgebildeter Tierpsychologe und Entertainer mit Leidenschaft. Er nutzt seine Bühnenshows auch, um an den Tierschutz zu appellieren und sich für die Vierbeiner im ganzen Land stark zu machen.

Seine Live-Tour „Der will doch nur spielen“ führte Martin Rütter am Freitagabend (1. Dezember) in die ausverkaufte Schwarzwaldhalle nach Karlsruhe. Der 53-Jährige nimmt Kontakt zu seinen Fans auf, bewegt sich im Publikum und stellt interessiert Fragen. Er ist eben ein sehr kommunikativer Typ.

Teenagerin Toni: „Ich hätte so gerne einen Hund“

So lernt er Toni kennen. Das 15-jährige Mädchen hat einen großen Traum: Sie wollte schon immer einen Hund haben. Ihre Eltern sitzen im Publikum und stimmen nickend zu. Martin Rütter ist von der Idee begeistert und möchte Toni unbedingt unterstützen.

Was für eine Rasse ist dem Teenager gar nicht so wichtig. Sie würde liebend gern einen Vierbeiner aus dem Tierheim nehmen. Allerdings gibt es ein Riesenproblem: Der Vermieter der Familie gestattet keine Hunde in ihrer Wohnung. Spontan beschließt Martin Rütter zu helfen und greift zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Mitten in der Show greift Martin Rütter zum Handy

Mitten in seiner Bühnenshow zückt der 53-Jährige sein Handy und startet einen Videoaufruf über Instagram. Der Tierpsychologe sucht für Tonis Familie in Schrießheim (Rhein-Necker-Kreis) eine Wohnung. 120 Quadratmeter dürften es schon sein, gerne mit Garten. Angebote bitte per Mail an Deutschlands berühmtesten Hundetrainer.

Was für eine verrückte Idee. Das Karlsruher Publikum applaudiert begeistert. Der schüchternen Toni ist die Wohnungsvermittlung fast ein wenig unangenehm, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja. Dann stünde dem tierischen Glück nichts mehr im Wege.

