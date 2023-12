Martin Rütter besucht Tierheim: Ihn erwartet ein Gefangener der italienischen Mafia

Martin Rütter geht dahin, wo es wehtut. Ob zu Hunden, die für viele Besitzer zu wild wären, oder in Auffangstationen, in denen Tiere leben, die in ihrem bisherigen Leben nicht viel bis gar nichts Gutes erfahren haben. Der Hundeprofi hat stets ein offenes Ohr und wohl auch ein offenes Herz für diejenigen, die sich selbst nur sehr schwer helfen können.

So war es auch wenig verwunderlich, dass sich Martin Rütter im vierten Teil seiner Vox-Serie „Martin Rütters Tierheimhelden“ in die Wildtierstation Tierart begab. Hier leben Tiere, die aus unzulässiger Haltung befreit wurden. Darunter auch ausgewachsene Tiger. So lebt in der Auffangstation in Rheinland-Pfalz auch Tiger-Dame Cara.

Martin Rütter besucht Tiger in der Wildtierstation

Sie war lange ein Statussymbol der italienischen Mafia, bevor sie von der Polizei beschlagnahmt wurde. „Sie wurde beschlagnahmt in einer richtig großen Polizei-Razzia, die sind da mit Maschinengewehren reinmarschiert und haben sie herausgeholt. Sie lebte in einem Betonverschlag, sage und schreibe sechs Quadratmeter groß. Betonboden, keine Fenster“, berichtet Pfleger Christopher Nunheim Martin Rütter.

Nunmehr lebt sie in ihrem eigenen Bereich in der Wildtierstation Tierart. Ein Zusammenleben mit Sahib, dem anderen Tiger in der Station, ist jedoch nicht möglich, wie Pflegerin Hanna berichtet. Und das, obwohl die Gehege der beiden direkt nebeneinander liegen.

„Jetzt ist es ganz schön, Cara und Sahib am Zaun“, berichtet Hanna, als die beiden Tiger sich Zaun an Zaun gegenüber stehen. Doch der Schein trügt. „Auch wenn es jetzt so aussieht, als wenn sie unbedingt zum Sahib wollen würde, wenn die wirklich Zaun an Zaun sind, ist das auch noch mal anders, als wenn man sie zusammenlassen würde. dann würde es vermutlich tödlich für einen ausgehen“, so die Tierpflegerin. Vox zeigt „Martin Rütters Tierheimhelden“ am Samstag (2. Dezember 2023) um 19.10 Uhr.