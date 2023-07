Martin Rütter ist der „Hundeprofi“. Seit 2008 unterstützt der gebürtige Duisburger Hundehalterinnen und Hundehalter bei der Erziehung, Aufzucht und Pflege ihrer Lieblinge. Immer mit Charme und Witz, aber auch Konsequenz löst Martin Rütter auch den schwierigsten Fall.

Doch widmet sich Martin Rütter nun einer anderen Tierart? Katzen dürften es wohl nicht sein, schließlich hat der „Hundeprofi“ schon das ein oder andere Mal durchblicken lassen, dass diese wohl nicht mehr seine Lieblingstiere werden würden. Nein, es geht um noch kleinere Tierchen.

Wird Martin Rütter zum Kakerlaken-Profi?

Auf Instagram veröffentlichte der RTL-Star nun ein Video von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Moderatorin Sonja Zietlow. Darin heißt es: „Ein Viehwagen voller von Martin Rütter trainierter Kakerlaken.“ Kakerlaken?

Richtig gelesen. Martin Rütter jedenfalls möchte sich nun zu seinen neuen Trainingstierchen äußern. Auf Instagram schreibt der 53-Jährige: „Ok Leute, ich habe ja bewusst auf eure vielen, sehr persönlichen Anfragen nicht reagiert. Aber jetzt ist es nun doch durchgesickert. Jaaaa, ich mache ein neues Format bei RTL. Wir starten bald ganz offiziell mit dem neuen Format ‚Der Kakerlakenprofi‘.“

Martin Rütters Fans sind uneinig

Wie bitte? Das wäre sicherlich witzig, es ist aber vermutlich nur ein Scherz. Postete Martin Rütter doch gleich drei Lachsmileys hinter seine Aussage. Bei den Fans kam die Idee jedoch gut an. „Na endlich“, heißt es beispielsweise in den Instagram-Kommentaren. Oder: „Hört sich spannend an!“

Manche scheinen den Gag jedoch nicht so ganz verstanden zu haben. „Alter, what the fuck. Was soll das denn?“, wütet beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere meckert: „Da wird die Würde des Tieres und in dem Fall auch die des Martin Rütter noch richtig großgeschrieben.“ Zum Glück gibt es aber auch Menschen unter Rütters Followern, die versuchen, die Wogen zu glätten. „Nur die Ruhe, regt euch alle ab. Es war nur ein Witz, der gepostet wurde. Wie sich Menschen aufregen können“, heißt es da beispielsweise.