Martin Rütter: Foto aus Dortmund – „Kann das gar nicht glauben“

„Leute, ich freue mich wie blöd, denn gleich geht’s in die Heimat, ins Ruhrgebiet.“ Es sind Worte, die nur einer sagen kann, der aus dem Pott kommt. Es sind die Worte eines gebürtigen Duisburgers. Die Worte von „Hundeprofi“ Martin Rütter. Der spielt am Freitagabend im Rahmen seiner „Der will nur spielen“-Tour in der Dortmunder Westfalenhalle und ist ob des Auftrittes unweit der Heimat schon ganz aufgeregt.

Auch weil so viel Heimatnähe in letzter Zeit Mangelware war. „Und ich kann das gar nicht glauben, aber mit ‚DER WILL NUR SPIELEN!‘ waren wir bisher erst ein einziges Mal im Pott, nämlich in Castrop-Rauxel letzten Sommer“, schildert Martin Rütter auf seinem Instagramprofil.

Martin Rütter spielt am Freitagabend in Dortmund

Dort hatte der 52-Jährige ein Foto veröffentlicht, das bereits vor einiger Zeit in Dortmund aufgenommen wurde. Dazu schreibt der „Hundeprofi“: „Heute sind wir mit der Tour in den Dortmunder Westfalenhalle. Also an dem legendären Ort, an dem Emma, als sie ganz frisch bei mir war, die komplette Garderobe von A bis Z zerlegt hat. Aus dieser Zeit stammt auch noch das Foto. Schön, dass sowas mittlerweile nicht mehr passieren würde. UND schön, heute Abend endlich wieder bei Euch zu sein, Dortmund.“

Ein paar Restkarten für den Auftritt des Mannes, der bei RTL Millionen Zuschauer mit Shows wie „Die Welpen kommen – mit Martin Rütter“ oder „Die Unvermittelbaren“ begeistert, gibt es noch an der Abendkasse. Klar, dass die Fans jetzt schon in heller Vorfreude sind.

„Ich wünsche ihnen für heute viel Erfolg. Obwohl ich denke, dass es sowieso ein Erfolg wird. Es wäre so toll, wenn ich mal eine ihrer Shows besuchen könnte, aber das lässt meine Gesundheit nicht zu. Umso mehr freue ich mich über jedes Update. Seit über dreißig Jahren habe ich nun Hunde. Und Sie haben mir immer und immer wieder gezeigt, dass es noch besser geht. Es ist so schön, wie ich durch Sie noch mehr Zugang zu meinen Fellnasen bekomme“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Ich bin heute dabei, freue mich schon drauf.“