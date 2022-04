Martin Rütter: „So hart es ist“ – DARAUF fallen Hunde-Halter immer wieder rein

Martin Rütter hat dem Welpenhandel in Deutschland den Kampf angesagt - spätestens seit Ausstrahlung der Vox-Reportage „Martin Rütter - Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen“.

Im zweiten Teil des Interviews mit dieser Redaktion zeigt Martin Rütter eine Alternative zum Hunde-Kauf bei Ebay-Kleinanzeigen. Außerdem erzählt der gebürtige Duisburger, was Hunde-Liebhaber vor der Anschaffung eines Welpen unbedingt beachten sollten.

Welche Rolle spielen die Käufer in dem ganzen System?

Martin Rütter: Viele Hundekäufer sind getriggert nach dem Motto: ‚Oh der Welpe ist so süß.‘ Aber viele kaufen auch in diesen Welpenstuben, weil sie sagen: ‚Oh Gott, dann hab ich wenigstens einen Hund befreit.‘ Und den Zahn muss man den Leuten endlich mal ziehen. Denn wenn ich da für 1.500 – 2000 Euro einen Welpen kaufe, werden dafür wieder zehn neue angeschafft. Also ich fördere eine Industrie. Ich kann nicht sagen: ‚Ich geh am Bahnhof Heroin kaufen, damit jemand anderes es sich nicht spritzt.‘

So hart es ist: Wenn die Welpen nicht gekauft würden und dann wahrscheinlich eine Vielzahl von Welpen sterben würde, würde zumindest aber der Markt kaputtgehen.

Martin Rütter will Hunde-Liebhaber über den dubiosen Welpenhandel in Deutschland aufklären. (Archivbild) Foto: Michael Kremer / Geisler-Fotopress / dpa

Heutzutage wird ein Großteil der Hunde über Online-Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Was muss sich da ändern?

Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, dass ein Kauf eines Hundes bei Ebay-Kleinanzeigen Stand jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Solange die Verkäufer nicht gezwungen sind, sich mit ihrem Personalausweis zu registrieren, sind die illegalen Händler nicht zu verfolgen. Im Zuge der Reportage habe ich den Pressesprecher über eine Stunde interviewt. Der behauptet, dass das Bundeskriminalamt, alle Mittel hätte. Doch die Behörden haben mir gesagt, dass eine offizielle Registrierung sehr wohl helfen würde.

Ebay-Kleinanzeigen ist einfach nicht daran interessiert, etwas zu ändern. Die nehmen zwar keine Provision für die Vermittlung der Tiere. Aber über die Werbeanzeigen verdient die Plattform massiv daran. Dazu muss man sagen, dass es mit der Plattform ‚Deine Tierwelt‘ eine echte Alternative gibt. Die haben bis vor kurzem noch wie Ebay-Kleinanzeigen gehandelt. Mittlerweile kannst du da keinen Hund mehr verkaufen ohne Personalausweis. Das ist wirklich ein großer Schritt.

Ist es denn damit getan, bei den Käufern ein Bewusstsein zu schaffen für den Welpenhandel?

Jedes Jahr werden in Deutschland 75.000 Tiere in Tierheimen abgegeben. Und jedes Jahr schätzen wir, dass rund 200.000 illegal eingeführte Welpen nach Deutschland kommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, dass es über Bewusstsein schaffen geht. Ich habe wirklich Verständnis für einen Welpenwunsch. Auch wenn wir da ehrlich sein müssen, dass die Zeit schnell vorbei ist und die Tiere nach wenigen Monaten ausgewachsen sind.

+++ Hier geht es zu Teil 1 des Interviews: Martin Rütter enthüllt üble Reaktionen nach Welpen-Reportage – „Auf die Schnauze hauen“ +++

Aber wir müssen verstehen, dass in den Tierheimen nicht nur verrückte Hunde sind. Und natürlich gibt es Hunde in Tierheimen, bei denen ich sagen würde: ‚Den würde ich jetzt erstmal nicht nach Hause nehmen. Den kriegst du zuhause gar nicht gebändigt.‘ Da mache ich auch kein Geheimnis draus.Ich finde einfach nur, dass man die moralische Verpflichtung hat, wenn man sich für ein Tier interessiert, dass man beide Seiten sieht.

Es spricht also moralisch nichts dagegen, sich einen Welpen zu wünschen?

Deshalb haben wir in der Reportage ja auch einen seriösen Züchter gezeigt, weil ich weiß, dass es immer auch Menschen geben wird, die sich einen Welpen wünschen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn Welpe, dann seriöser Züchter. Deshalb bekomme ich auch von vielen Züchtern die Rückmeldung, dass sie sich von meiner Art im Gegensatz zu manchen Kollegen gar nicht angegriffen fühlen. Und die unterstützen die Kampagne ‚Adoptieren statt Produzieren‘, weil sie sagen: ‚Ich produziere nicht.‘ Denn, wenn ich alle zwei Jahre einen Wurf habe mit fünf bis sechs Welpen, die ich liebevoll großziehe und an private Hände gebe, dann produziere ich ja nicht.

Aber ich plädiere immer dafür, erstmal in die Tierheime zu gehen. Und mit unserer Kampagne wollen wir allen die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass sie mit Hunden aus dem Tierschutz glücklich sind.

Was macht Ihnen Mut, dass der Tierschutz jetzt mehr auf die politische Agenda rückt?

Es findet ja auch ein unfassbarer Steuerbetrug statt. Ebay-Kleinanzeigen-Händler, die in einer hohen Schlagzahl Welpen verkaufen, die versteuern das ja nicht. Und bei Herrn Winkel kann und will ich es nicht beurteilen. Aber dass die Papiere nicht alle korrekt sind, das haben wir ja belegt. Aber das Argument ist für mich wesentlich. Da gehen viele Steuergelder flöten.

Ich spüre, dass die Zeit noch nie so reif war wie jetzt für eine Veränderung. Ich trage das Thema schon 20 Jahre mit mir herum. Ich glaube, dass wir wirklich kurz davor sind, so einen Welpenhandel stoppen zu können. Es ist einfach zu stoppen mit einem Gesetz. Dann wird es vielleicht noch zwei Jahre dauern, bis es umgesetzt wird.

-----------------------------------

Weitere Themen rund um Martin Rütter:

Martin Rütter-Doku: Hundebesitzer brechen in Tränen aus – „Schwierigste Entscheidung meines Lebens“

Martin Rütter: Schocknachricht bei „Die Unvermittelbaren“ – Hund startet tödlichen Angriff

Martin Rütter: Paar will Welpen aufnehmen – Hundeprofi kann nur mit Kopf schütteln

-----------------------------------

Es ist genau wie beim Rauchverbot in Kneipen. Am Anfang haben alle gejammert und haben das Ende der Gastronomie befürchtet. Jetzt gucken selbst harte Raucher komisch, wenn im Restaurant jemand eine Zigarette zückt. Warum sollen die Menschen nicht lernbar sein: Wenn ich zu jemandem komme, der Hunde verkauft. Ich darf nicht in die Wohnung rein. Der zeigt mir nicht seinen Personalausweis. Und der hat mehr als einen Wurf da liegen. Dass ich auf dem Absatz wieder kehrt mache und den anzeige.

Martin Rütter legt sich mit Welpenhändler aus NRW an

Mit Zoo Zajac aus Duisburg steht Martin Rütter schon länger im Clinch. In der neuen Vox-Reportage legt sich der Hunde-Profi jetzt mit diesem Welpenhändler aus NRW an. Mehr dazu hier >>>