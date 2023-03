Martin Rütter warnt Hundefreunde: „Wenn das versäumt wird, dann gibt es echte Probleme“

Was gibt es Schöneres, als sich einen kleinen Hunde-Welpen ins Haus zu holen. Die süßen Vierbeiner sorgen für gute Laune, sie einen die Familie und machen selbst die müdesten Familienmitglieder wieder munter. Doch es geht nichts ohne die richtige Erziehung. Das weiß kaum einer besser als „Hundeprofi“ Martin Rütter.

Der Tierexperte berät seit Jahren in Büchern, Shows oder Hundeschulen Hundebesitzer oder diejenigen, die es noch werden wollen. Besonders bei jungen Hunden kann man schließlich viel falsch machen. Und unerwünschte Verhaltensweisen, die zu Beginn der Erziehung nicht direkt angegangen werden, können sich bei den Tieren manifestieren und sind in späteren Jahren nur noch schwer rückgängig zu machen. Ein solcher Fall wird auch in der RTL-Sendung „Martin Rütter – die Welpen kommen“ gezeigt.

Martin Rütter warnt Hunde-Menschen

„Hunde-Menschen jammern ja immer: Mein Hund bettelt am Tisch, was kann ich nur tun? Dabei müssten sie sich eigentlich an die eigene Nase fassen, denn das meiste, was einem am Hund stört, haben die Menschen ihm selber beigebracht“, erklärt Martin Rütter zu Beginn, um dann auf ein konkretes Beispiel umzuschwenken.

So hat sich auch Familie Klingen aus dem nordrhein-westfälischen Wachtendonk einen kleinen Vierbeiner ins Haus geholt. Blöd nur, dass die Familie es bei der Erziehung der kleinen Quanja ein wenig schleifen lässt. Sobald die nämlich lieb schaut, gibt’s ein Häppchen zu essen.

„Gib dem Tier jetzt kein Futter“, sagt Martin Rütter streng, als er sieht, dass Quanja schon wieder für ihr Betteln belohnt wird. Doch zu spät, es ist schon geschehen. „In der Sekunde, wo der Hund sich anstellt und ich gebe was, mache ich da wirklich so einen Bettel-Freak raus. Und irgendwann fängt es dann zu nerven“, erklärt Rütter.

Martin Rütter warnt vor dem Knabbern

Ein weiteres Problem: Das Knabbern. Oftmals sehen Stuhlbeine, Kabel oder Wände nach wenigen Tagen mit dem neuen Familienmitglied arg mitgenommen aus. Doch das Knabbern ist nicht nur unschön, sondern kann auch extrem gefährlich werden, so Rütter.

„Ob Kabel, Möbel oder Hände, zu Beginn weiß ein Welpe noch gar nicht, wo er reinbeißen darf und wo vor allen Dingen nicht. Umso wichtiger, dass er das ganz schnell lernt. Und wenn das versäumt wird, dann gibt es echte Probleme“, so Rütter.

Eine neue Folge „Martin Rütter – die Welpen kommen“ zeigt RTL am Sonntag, den 12. März 2023 um 17 Uhr. Vorab gibt es die Sendung bereits bei RTL Plus.