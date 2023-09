Martin Rütter warnt vor beliebtem Hunde-Spiel: „Unfassbar gefährlich“

Wer einen Hund hat, der weiß, so ein Tier braucht Bewegung. Und weil stupides Durch-die-Wälder-Spazieren ja irgendwann nicht nur für den Zwei-, sondern auch für den Vierbeiner langweilig wird, überlegt man sich ein Spiel. Viele Hunde-Besitzer greifen da auf das beliebte Stöckchen-Holen zurück. Verständlich: Schließlich lässt sich so ein Stock fast überall finden und sowohl Hund als auch Mensch haben Spaß. Doch gerade davor warnt nun RTL-„Hundeprofi“ Martin Rütter.

Stöckchen-Holen kann nämlich richtig böse enden, erklärt der „Hundeprofi“ bei Instagram. „Viele Hunde lieben es ja, mit einem Stock zu spielen. Manche finden Bälle gut, manche finden Stöcke gut. Stöcke sind aber immer gefährlich“, mahnt Martin Rütter.

„Hundeprofi“ Martin Rütter warnt vor dem Stöckchen-Holen

Doch wieso? „Die Menschen werfen den Stock, das Ding rotiert um die Längsachse, landet in der Wiese, Hund haut es sich in den Rachen“, so Rütter. Der „Hundeprofi“ weiter: „Tierärzte bestätigen das. Unfassbar gefährlich.“

Rütter empfiehlt dagegen auf Stöckchen-ähnliches Spielzeug aus biegsamen Kunststoff auszuweichen. So kann dem Tier nichts passieren. Ein Punkt, den die Fans und Follower von Martin Rütter bei Instagram durchaus nachvollziehen können.

Rütters Hundespielzeug ist leicht zu verwechseln

„Wir haben unseren auf der Tour gekauft und bereuen es auch nicht. Unsere Labbi Dame liebt ihn und auch nach fast zehn Monaten in Gebrauch, kein Verschleiß zu sehen“, heißt es da beispielsweise. Andere jedoch verweisen auf die Ähnlichkeit zu einem Spielzeug, das gerne auch von Menschen gebraucht wird. „Das Ding im Park werfen und dem Hund zurufen: Hol den Dildo. Die Blicke – unbezahlbar!“ Oder: „Ich kann das einfach nicht kaufen. Ich denke mir immer, nicht, dass wir das mal verwechseln.“

Ja … das wäre wohl nicht so appetitlich und wohl auch nicht im Sinne des Erfinders.