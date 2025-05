Urlaub an der Nordsee: Klare Worte auf Sylt! Reisende mit Hunden hören genau hin

Immer mehr Deutsche verschlägt es in den Urlaub an die Nordsee. Die schöne Landschaft, Ruhe und die frische Seeluft locken zahlreicher Reisende nach Amrum, Norderney oder Sylt. Auch Hunde-Besitzer nehmen ihre vierbeinigen Freunde gerne mit auf einer der Inseln. Schließlich erweisen die schier unendlichen Wege und ruhigen Dörfer sich oft als ein regelrechtes Hunde-Paradies.

Viele Tierbesitzer dürften bei der Urlaubs-Buchung in diesem Jahr allerdings ordentlich ins Stocken gekommen sein. Denn in einigen Regionen Deutschlands wurde die Hunde-Steuer massiv erhöht – zumindest an der Ostsee. Viele Touristen weichen deswegen schon ins Ausland aus. Trifft die Hunde-Kurtaxe bald auch die Nordsee? Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet…

Urlaub an der Nordsee: Hunde-Besitzern wird angst und bange

Zwei Euro pro Tag kostet die Hunde-Steuer derzeit auf der Ostsee-Insel Rügen. Unfassbare 421 Millionen Euro nahmen die Städte und Gemeinden der Regionen 2023 allein durch die Hunde-Kurtaxe ein. Urlauber bangen, dass es bald auch die Nordsee treffen könnte.

Um eine Antwort auf die Frage zu haben, hat „MOIN.DE“ bei der Gemeinde von Sylt nachgefragt. Müssen Urlauber mit der Einführung der Hunde-Kurtaxe an der Nordsee rechnen? Reisende können beruhigt sein. „Eine Kurabgabe für Hunde ist rechtlich nicht zulässig“, erklärt ein Vertreter.

Touristen können aufatmen

Weiter erklärt der Vertreter: „Der Erhebung der Kurabgabe in der Gemeinde Sylt liegt das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein zugrunde. Unter § 10 Abs. 3 steht: Zur Abgabe verpflichtet sind Menschen (Personen), keine Hunde.“ Urlauber können also aufatmen, denn die Hunde-Steuer an der Nordsee scheint keine Option zu sein. Ein Glück!

