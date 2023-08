Martin Rütter wird deutlich! „Müsst wirklich stark sein“

Ob mit seinem eigenen Shop, live auf der Bühne oder in einer seiner zahlreichen TV-Shows – „Hundeprofi“ Martin Rütter kommt bei seinen Fans gut an. Für viele ist Rütters Expertise wohl Gesetz in Sachen Hundeerziehung.

Kein Wunder also, dass die Sorge bei seinen Anhängern groß war, als Martin Rütter sich 2023 an einem bösen Aprilscherz versuchte und seinen Fans erklärte, man hätte sich dazu entschieden, man höre mit allem auf. Monate später macht er jetzt wieder eine Ankündigung, die ohne das dazugehörige Video wohl kaum für Begeisterung sorgen dürfte.

Martin Rütter teilt überraschendes Video auf Instagram

Am Dienstag (15. August) veröffentlicht Martin Rütter auf seinem Instagram-Kanal folgende Nachricht: „Leute, ihr müsst jetzt wirklich stark sein, aber ihr wisst, dass ich ein Freund klarer Worte bin. Ich weiß, es ist hart, aber es ist nun mal die Wahrheit. Wir dürfen da nicht rumeiern, sondern sollten die Dinge einfach beim Namen nennen …“

Was schon fast wieder nach Abschied klingt, will nicht ganz zu der Videovorschau mit einem Gartenteich im Bild passen. Im Video erklärt Rütter dann: „Ich muss euch wirklich enttäuschen. Ich weiß, dass ihr alle fest davon überzeugt seid, ihr habt den schönsten, klügsten, vor allem niedlichsten Hund der Welt zu Hause, das kann aber nicht sein. Denn dieser Hund wohnt ja hier.“

Hunde-Liebhaber sind begeistert von Rütter

Während er redet, schwenkt Martin Rütter auf seine Hündin Emma. Dass Hundeliebe auch in seinen eigenen vier Wänden, oder eben im heimischen Garten, bei ihm ganz großgeschrieben wird, zeigt er damit einmal mehr – und seine Fans sind begeistert.

Denn die Thematik, von der Rütter hier spricht, kennen den Kommentaren unter dem Beitrag zufolge viele. „Was? Mein Hund wohnt jetzt bei dir? Das kann nicht sein? Den hol‘ ich morgen ab“, „Wie gut, dass wir alle recht haben: mit unseren schönsten, tollsten, besten Hunden der Welt“ oder „Martin, es tut mir leid, aber der süßeste, schlauste Hund wohnt bei mir!“, heißt es unter dem Video.